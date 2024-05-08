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"У нас це просто ремесло". Оля Цибульська пояснила, чому в Україні складно побудувати кар'єру в шоу-бізнесі

Чому в Україні складно побудувати музичну кар'єру (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Багато українських артистів будували свою кар'єру російською мовою, і фактично так вони доволі швидко здобули популярність. Проте існує також інша причина.

В інтерв'ю РБК-Україна (проєкт Styler) співачка Оля Цибульська сказала, чому в Україні складно стати відомим співаком і заробляти з цього кошти.

Є шоу, але немає бізнесу

В Україні є багато талановитих артистів, які створюють гідний ринку продукт. Проте для того, аби монетизувати це, потрібно мати інвестиції, окупність, зарплати для співробітників. Крім того, повинен залишатися ще й дохід, який артист може витратити за власним бажанням.

"У нас все рухається впритул. Особливо в тих артистів, які не працювали на російський ринок. Плюс у нас поки що немає інструментів і законодавства, яке регулює авторське право. У людей поки немає звички платити за контент. Добре, що YouTube якось монетизується зараз", - каже Оля.

Вона вважає, що український шоу-бізнес справді стане бізнесом, коли в людей з'явиться звичка купувати підписку на прослуховування музики, коли буде законодавство, яке регулює це, а також коли в Україні почнуть роботу великі лейбли.

"Поки що це просто ремесло, дуже складне, яке перебуває в процесі еволюції і яке, дай Боже, за мого життя, дійде до дохідної системи, яка теж буде частиною бюджету нашої країни", - наголошує виконавиця.

 

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Оля ЦибульськаСпіваки