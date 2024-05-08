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"Такий був тоді шоу-бізнес". Оля Цибульська пояснила, чому українські артисти співали російською

Україна, Середа 08 травня 2024 16:35
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"Такий був тоді шоу-бізнес". Оля Цибульська пояснила, чому українські артисти співали російською Чому українські артисти співали російською (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

До 24 лютого 2022 року велика кількість українських пісень звучали російською мовою. І так відбувалося ледь не з моменту проголошення Незалежності України.

Українська співачка Оля Цибульська в інтерв'ю РБК-Україна (проєкт Styler) пояснила, чому було таке засилля російської мови на нашій сцені.

Чому російська мова звучала від українських артистів

"Ми зранку прокидалися, по телевізору йшла "Утрення почта". У нас не було тоді ні M1 Music Awards, ні Музичної платформи, ні Великого весняного концерту. У нас була "Песня года", тобто єдина платформа, через яку ти можеш себе транслювати як артист", - пригадує Цибульська.

І хоча пізніше з'явилася "Територія А", яка була вибухом української музики, по радіо все одно звучали російські виконавці.

"Коли я приносила свої пісні на радіо, мені казали: "Ну що, тебе після Баскова поставити? Послухай, яке там аранжування, скільки воно коштує. Подивись на кліп їхній з Таєю Повалій який коштує 55 000 доларів". А тоді щоб записати пісню, треба була набагато більша сума, ніж зараз", - розповідає виконавиця.

Вона наголошує, що Росія давно зрозуміла просту істину: культура - це зброя. Держава-терористка активно використовувала цей інструмент на всіх доступних майданчиках, тому українській культурі не вистачало місця.

"Російські артисти мали змогу собі орендувати палац "Україна", знімати дорогі відеороботи та аранжування. А ми тинялися туди-сюди, десь там підзаробив, там підзаробив, там домовився, там ще щось. І воно було не таким конкурентоспроможним", - пояснює Оля.

Стосовно себе Цибульська розповідає, що вона не змогла працювати ні в Росії, ні для російського слухача. Після перемоги у "Фабриці зірок" артистка з партнером по дуету Олександром Бодянським приїхали в Москву, щоби готуватися до великого конкурсу.

Проте дует розпався саме через те, що Оля Цибульська хотіла виступати в Україні, а не Росії.

Раніше Оля Цибульська розповідала про свій останній концерт у мирній Мар'їнці.

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Оля Цибульська Російська музика
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