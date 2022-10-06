"У нас різні дороги": Олексій Суханов зі сльозами на очах розповів про розмову з мамою-росіянкою

Після того, як у 2014 році Суханов вирішив назавжди переїхати в Україну, його батьки все ще сподівалися, що син повернеться додому.

Ведучий каже, що не звинувачує рідних у тому, що вони залишилися в Росії, але не поділяє їхню думку.

"Я нікого не звинувачую і, зокрема, своїх батьків. Таке не можна робити. Просто я визначився. І в нас різні дороги", - пояснив він.

Олексій Суханов розповів про маму-росіянку (скрін)

Суханов пригадав, що найемоційнішою стала розмова з мамою в день вторгнення Росії в Україну.

"Мама на початку повномасштабного вторгнення зателефонувала і сказала: "Давай вже повертайся додому". Я відповідаю: "Тобто? Мій дім тут. Може, ти досі цього не зрозуміла з 2014 року, але мій дім тут. І в мене немає іншого дому", - пригадав ведучий, не стримавши сліз.

Також він додав, що йому боляче, адже на війні гинуть найкращі українські воїни.

Мама українського ведучого Олексія Суханова (скрін)