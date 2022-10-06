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"У нас різні дороги": Олексій Суханов зі сльозами на очах розповів про розмову з мамою-росіянкою

Олексій Суханов розповів про маму-росіянку (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Український телеведучий Олексій Суханов, який народився і до 2014 року жив у Росії, пригадав розмову з мамою, котра залишилася в РФ. Він заявив, 24 лютого слова рідної людини вразили артиста наскільки, що він не зміг переказати їх без сліз.

Про це він розповів в програмі ЖВЛ.

Після того, як у 2014 році Суханов вирішив назавжди переїхати в Україну, його батьки все ще сподівалися, що син повернеться додому.

Ведучий каже, що не звинувачує рідних у тому, що вони залишилися в Росії, але не поділяє їхню думку.

"Я нікого не звинувачую і, зокрема, своїх батьків. Таке не можна робити. Просто я визначився. І в нас різні дороги", - пояснив він.

Олексій Суханов розповів про маму-росіянку (скрін)

Суханов пригадав, що найемоційнішою стала розмова з мамою в день вторгнення Росії в Україну.

"Мама на початку повномасштабного вторгнення зателефонувала і сказала: "Давай вже повертайся додому". Я відповідаю: "Тобто? Мій дім тут. Може, ти досі цього не зрозуміла з 2014 року, але мій дім тут. І в мене немає іншого дому", - пригадав ведучий, не стримавши сліз.

Також він додав, що йому боляче, адже на війні гинуть найкращі українські воїни.

Мама українського ведучого Олексія Суханова (скрін)

Раніше ми повідомляли, що донька Сніжани Єгорової зі сльозами на очах розповіла, як мама била її в дитинстві.

Також шоумен Бєдняков розповідав, чому виступав у Росії після 2014 року.

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Олексій Сухановведущая