"У нас прекрасные отношения": Антин Мухарский рассказал, общается ли с экс-женой Егоровой

Бывший муж скандальной и пророссийской ведущей Снежаны Егоровой Антин Мухарский сообщил, какие отношения у него сейчас с экс-супругой.

С матерью не общается даже дочь Стася Ровинская. Недавно она с семьей уехала в Америку, где сейчас находится и Антон Мухарский. Впрочем, даже после того, как Стася осознала, какой человек ее мама, с Антином она не общается.

"Мы не поддерживаем связь с ней, – сказал Антон Мухарский и прокомментировал пост Стаси о скандальной позиции своей мамы.

"Это родственные отношения семьи Ровинских-Егоровых. Я в них не вмешиваюсь. Все, что я хотел, сказал давно", - отметил актер.

По словам Антина, ему вообще не хочется затрагивать эту тему и как-то комментировать позицию или высказывания Снежаны Егоровой.



"У нас с бывшей женой сейчас прекрасные отношения – мы не общаемся, и это лучше. Я вообще блокирую все каналы, потому что не хочу… Я свою чашу этого уже выпил. Пусть теперь пьет ее дочь, другие люди, которые в эти скандалы вмешиваются. Я даже не очень хочу это комментировать", – отметил шоумен.

Напомним, что Снежана Егорова открыто поддерживала политику президента России, выступала в защиту русского языка и шокировала общественность своими украинофобскими высказываниями. Поэтому с ней перестала общаться родная дочь, телеведущая Стася Ровинская. Сама Егорова сейчас находится в Турции.

Оттуда она регулярно публикует антиукраинские посты и видео, а ее каналы периодически блокируются и взламываются.

Впервые поддержку Путину она высказала еще в январе 2022-го. А накануне вторжения, 21 февраля она вновь поддержала врага, когда Кремлем был признан "ЛДНР". Женщина назвала президента РФ "героем нашего времени".