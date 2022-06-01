"У нас прекрасные отношения": Антин Мухарский рассказал, общается ли с экс-женой Егоровой
Бывший муж скандальной и пророссийской ведущей Снежаны Егоровой Антин Мухарский сообщил, какие отношения у него сейчас с экс-супругой.
О них он поведал в эфире "Индиго ТВ".
С матерью не общается даже дочь Стася Ровинская. Недавно она с семьей уехала в Америку, где сейчас находится и Антон Мухарский. Впрочем, даже после того, как Стася осознала, какой человек ее мама, с Антином она не общается.
"Мы не поддерживаем связь с ней, – сказал Антон Мухарский и прокомментировал пост Стаси о скандальной позиции своей мамы.
"Это родственные отношения семьи Ровинских-Егоровых. Я в них не вмешиваюсь. Все, что я хотел, сказал давно", - отметил актер.
По словам Антина, ему вообще не хочется затрагивать эту тему и как-то комментировать позицию или высказывания Снежаны Егоровой.
"У нас с бывшей женой сейчас прекрасные отношения – мы не общаемся, и это лучше. Я вообще блокирую все каналы, потому что не хочу… Я свою чашу этого уже выпил. Пусть теперь пьет ее дочь, другие люди, которые в эти скандалы вмешиваются. Я даже не очень хочу это комментировать", – отметил шоумен.
Напомним, что Снежана Егорова открыто поддерживала политику президента России, выступала в защиту русского языка и шокировала общественность своими украинофобскими высказываниями. Поэтому с ней перестала общаться родная дочь, телеведущая Стася Ровинская. Сама Егорова сейчас находится в Турции.
Оттуда она регулярно публикует антиукраинские посты и видео, а ее каналы периодически блокируются и взламываются.
Впервые поддержку Путину она высказала еще в январе 2022-го. А накануне вторжения, 21 февраля она вновь поддержала врага, когда Кремлем был признан "ЛДНР". Женщина назвала президента РФ "героем нашего времени".
Ранее мы писали, что внуки обожательницы Путина Егоровой перешли на украинский язык.
Также сообщалось, что Стася Ровинская назвала ее "больше не человеком" после событий в Буче.