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"У нас прекрасні стосунки": Антін Мухарський розповів, чи спілкується з екс-дружиною Єгоровою

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Середа 01 червня 2022 13:26
"У нас прекрасні стосунки": Антін Мухарський розповів, чи спілкується з екс-дружиною Єгоровою Антін Мухарський не спілкується з Єгоровою (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Колишній чоловік скандальної і проросійської ведучої Сніжани Єгорової Антін Мухарський повідомив, які стосунки у нього зараз з екс-дружиною.

Про них він повідав в ефірі "індіго ТВ".

З матір'ю не спілкується навіть дочка Стася Ровінська. Нещодавно вона з сім'єю поїхала в Америку, де зараз знаходиться і Антон Мухарський. Втім, навіть після того, як Стася усвідомила, яка людина її мама, з Антіном вона не спілкується.

"Ми не підтримуємо зв'язок з нею", - сказавМухарський і прокоментував пост Стасі про скандальну позицію своєї мами.

"Це родинні стосунки родини Ровінських-Єгорових. Я в них не втручаюся. Все, що я хотів, сказав давно", - зазначив актор.

За словами Антіна, йому взагалі не хочеться зачіпати цю тему і якось коментувати позицію або висловлювання Сніжани Єгорової.

"У нас з колишньою дружиною зараз прекрасні стосунки - ми не спілкуємося, і це краще. Я взагалі блокую всі канали, тому що не хочу... я свою чашу цього вже випив. Нехай тепер п'є її дочка, інші люди, які в ці скандали втручаються. Я навіть не дуже хочу це коментувати", - зазначив шоумен.

Нагадаємо, що Сніжана Єгорова відкрито підтримувала політику президента Росії, виступала на захист російської мови і шокувала громадськість своїми українофобськими висловлюваннями. Тому з нею перестала спілкуватися рідна дочка, телеведуча Стася Ровінська. Сама Єгорова зараз знаходиться в Туреччині.

Звідти вона регулярно публікує антиукраїнські пости і відео, а її канали періодично блокуються і зламуються.

Вперше підтримку Путіну вона висловила ще в січні 2022-го. А напередодні вторгнення, 21 лютого вона знову підтримала ворога, коли Кремлем був визнаний "ЛДНР". Жінка назвала президента РФ "героєм нашого часу".

Раніше ми писали, що онуки обожнюванки Путіна Єгорової перейшли на українську мову.

Також повідомлялося, що Стася Ровінська назвала її "більше не людиною" після подій у Бучі.

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Антин Мухарский
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