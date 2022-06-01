"У нас прекрасні стосунки": Антін Мухарський розповів, чи спілкується з екс-дружиною Єгоровою

Колишній чоловік скандальної і проросійської ведучої Сніжани Єгорової Антін Мухарський повідомив, які стосунки у нього зараз з екс-дружиною.

З матір'ю не спілкується навіть дочка Стася Ровінська. Нещодавно вона з сім'єю поїхала в Америку, де зараз знаходиться і Антон Мухарський. Втім, навіть після того, як Стася усвідомила, яка людина її мама, з Антіном вона не спілкується.

"Ми не підтримуємо зв'язок з нею", - сказавМухарський і прокоментував пост Стасі про скандальну позицію своєї мами.

"Це родинні стосунки родини Ровінських-Єгорових. Я в них не втручаюся. Все, що я хотів, сказав давно", - зазначив актор.

За словами Антіна, йому взагалі не хочеться зачіпати цю тему і якось коментувати позицію або висловлювання Сніжани Єгорової.



"У нас з колишньою дружиною зараз прекрасні стосунки - ми не спілкуємося, і це краще. Я взагалі блокую всі канали, тому що не хочу... я свою чашу цього вже випив. Нехай тепер п'є її дочка, інші люди, які в ці скандали втручаються. Я навіть не дуже хочу це коментувати", - зазначив шоумен.

Нагадаємо, що Сніжана Єгорова відкрито підтримувала політику президента Росії, виступала на захист російської мови і шокувала громадськість своїми українофобськими висловлюваннями. Тому з нею перестала спілкуватися рідна дочка, телеведуча Стася Ровінська. Сама Єгорова зараз знаходиться в Туреччині.

Звідти вона регулярно публікує антиукраїнські пости і відео, а її канали періодично блокуються і зламуються.

Вперше підтримку Путіну вона висловила ще в січні 2022-го. А напередодні вторгнення, 21 лютого вона знову підтримала ворога, коли Кремлем був визнаний "ЛДНР". Жінка назвала президента РФ "героєм нашого часу".