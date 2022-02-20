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"У нас є спільний ворог": ведущая грузинского телеканала в прямом эфире заговорила по-украински

Автор: Styler

Телеведущая грузинского телеканала Mtavari Arkhi в прямом эфире заговорила на украинском языке. Таким образом она выразила поддержку нашей стране.

Соответствующее видео опубликовал журналист Остап Ярыш на своей странице в Facebook.

"Помним, что у нас есть общий враг, и это - Россия. Поэтому мы как никогда вместе, и только вместе. Обязательно победим", - заявила телеведущая.

Отметим, что в 2008 году Россия совершила нападение на Грузию. Российские войска обстреляли их территорию. При этом РФ удалось оккупировать часть территории Грузии. Вокруг Южной Осетии в селах также провели этнические чистки.

Независимость Южной Осетии от Грузии Россия признала в августе 2008 года. С 2009 года в Южной Осетии дислоцируется 4-я российская военная база численностью 4000 человек.

Напомним, что известной украинской певице Тине Кароль запретили петь на русском языке на Танцах со звездами в Грузии. Артистка исполнила новую версию своего хита "Красиво" вместе с популярным грузинским исполнителем Анри Джохадзе.

Мы также писали о том, что сын главнокомандующего УПА Романа Шухевича - Юрий рассказал, как война с Украиной развалит Россию. Он заявил, что Российскую Федерацию ждет распад из-за отделения республик, которые сейчас входят в состав государства.

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Грузия