"У нас є спільний ворог": ведуча грузинського телеканалу в прямому ефірі заговорила українською

"Пам'ятаємо, що у нас є спільний ворог, і це - Росія. Тому ми як ніколи разом, і тільки разом. Обов'язково переможемо", - заявила телеведуча.

Зазначимо, що в 2008 році Росія вчинила напад на Грузію. Російські війська обстріляли їх територію. При цьому РФ вдалося окупувати частину території Грузії. Навколо Південної Осетії в селах також провели етнічні чистки.

Незалежність Південної Осетії від Грузії Росія визнала в серпні 2008 року. З 2009 року в Південній Осетії дислокується 4-а російська військова база чисельністю 4000 осіб.