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Тине Кароль запретили петь на русском языке на "Танцах со звездами" в Грузии

Новина українською →
Грузия, Воскресенье 16 января 2022 17:03
Тине Кароль запретили петь на русском языке на "Танцах со звездами" в Грузии Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)
Автор: Styler

Известная украинская певица Тина Кароль в очередной раз выступила в Грузии в прямом эфире шоу "Танцы со звездами". Вместе с популярным грузинским исполнителем Анри Джохадзе певица исполнила новую версию своего хита "Красиво".

Подробней об этом читайте в нашем материале ниже.

Интересно, что артисты пели на английском и грузинском языках. При том, что оригинал песни звучит на русском языке. Видимо, певице запретили выступать на языке агрессора. Ранее между Грузией и Россией были военные конфликты.

Это уже во второй раз, когда Тине Кароль поет не на русском на грузинских "Танцах". Отметим, что у певицы очень много известных песен, которые написаны именно на этом языке.

Тине Кароль выступила на грузинских "Танцах со звездами" (видео: YouTube)

Напомним, продюсер украинских "Танцев со звездами" Владимир Завадюк назвал двух самых конфликтных и скандальных украинских певиц. По его словам, это Тина Кароль и Наталья Могилевская.

Ранее мы также писали о том, что в сети появилось архивное видео с 21-летней Тиной Кароль и 15-летней Юлией Саниной на одной сцене. В то время Юлия Санина принимала участие в одном из талант-шоу, где ведущими была Тина Кароль и певец EL Кравчук.

Интересно, что спустя 14 лет после этого видео Санина и Кароль записали совместный трек на песню "Вільна". При этом он стал саундтреком к фильму "Віддана".

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Грузия Тина Кароль
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