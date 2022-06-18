"У нас с ним был маленький секрет": популярный ведущий поделился трогательными воспоминаниями ко Дню отца

19 июня в Украине отмечается День отца. В эту дату у многими перед глазами пролетают добрые воспоминания о родном человеке.

Какой урок Григорий усвоил от отца

Именно отец научил маленького Гришу в детстве никогда не опускать руки.

"От отца я усвоил много жизненных уроков. Один из них: никогда не опускать руки. Как бы сложно ни было, всегда необходимо находить в себе силы подняться, собраться и двигаться дальше. Внутренний стержень должен оставаться несокрушимым", - рассказал шоумен.

Также папа на своем примере научил Григория ценить семью, уважительно относиться к жене и детям.

"Именно это родители демонстрируют уже 40 счастливых лет в браке. Я рос в атмосфере любви. Горжусь тем, что у меня такие любящие родители и очень мудрый отец", - отметил ведущий.

Маленький секрет от мамы

"Когда мне было лет 5, мы с папой ходили за мороженым и молочными коктейлями. Отец знал, как я их обожал, поэтому покупал сразу несколько. Это был наш с ним маленький секрет. Самое главное условие – чтобы об этом не знала мама. И хотя мама, наверное, догадывалась, мне нравилось, что у нас с папой были такие маленькие уговоры и мужская солидарность. Кстати, такую ​​практику сейчас имею с моими ребятами", - вспоминает Григорий.

Отметим, что ведущий и его жена Кристина - счастливые родители троих сыновей.

Григорий Решетник воспитывает трех сыновей (фото: Instagram/Решетник)

"Иногда Кристинка может отругать меня за это, тогда в ход идет мужская импровизация. Но как сложно удержаться перед улыбкой детей. Горжусь своим папой за то, что он для меня пример человека, который всегда держит свое слово", - добавил он.

Григорий дал совет ко Дню отца

"Обязательно позвоните по телефону своему отцу. Если есть возможность, повстречайтесь с ним. Особенно в это сложное время это очень важно. Поверьте, не только мамы, но и папы ждут вашего звонка. Я стараюсь звонить родителям каждый день и призываю к этому каждого. Если так произошло, что родители уже не с вами, помяните их, вспомните теплым словом. Они все равно рядом и гордятся своими детьми", - посоветовал Решетник.