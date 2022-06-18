Когда День отца и какой выбрать подарок в этот праздник

В 2022 году праздник отмечается 19 июня. До 2019 года День отца отмечали неофициально одновременно с другими странами мира - в третье воскресенье сентября.

В Украине с 2019 года ежегодно отмечают - День отца. Дата этого праздника получила свою официальную дату - третье воскресенье июня.

Какой подарок лучше выбрать на День отца, чтобы порадовать близкого человека, - читайте в материале Styler.

Как отмечают День отца

Цель праздника - создание и развитие условий для укрепления семейных связей и признание роли отцов в воспитательном процессе. А еще - популяризация семейного образа жизни, создания полных семей и формирование ответственности отцов за жизнь своих детей.

Во многих странах празднование Дня отца имеет свои традиции и правила. В большинстве стран в этот день организовывают совместные барбекю, семейные пикники и ужины. Дети навещают родителей, дарят подарки и организовывают им различные мероприятия.

На государственном уровне обычно проводят различные мероприятиях, семинары, лекции и вручают награды многодетным отцам и отцам, которые воспитывают детей самостоятельно.

Топ классных подарков в этот день

Очень уместным будет патриотический подарок. Не важно, является ли мужчина военным или нет.

Чашки с патриотическими принтами, постеры на стену, открытки и стикеры, созданные в коллаборации с украинскими дизайнерами - будут очень уместны. Также это могут быть чашки, блокноты, сумки, ручки с патриотическими надписями и многое другое.

Идея подарка на День отца - патриотические принты (фото: prostomayki.com.ua)

Подарочные наборы. Они могут быть разными. Есть уже готовые в магазинах, а есть вариант - наполнить коробочку с приятностями самостоятельно. Фантазируйте и помните о предпочтениях вашего папы.

Подарки, связанные с увлечениями

Ориентируйтесь на увлечения мужчины при выборе подарка – это лучший вариант.

Например, папа, который обожает рыбалку, будет счастлив получить удочку, раскладной стул, сумку-холодильник, термос; папа-спортсмен – новое спортивное снаряжение, фитнес-браслет, боксерские перчатки, мастер-класс по скалолазанию или урок по дайвингу.

Ориентируйтесь на хобби мужчины при выборе подарка (фото: pixabay.com)

Позитивные эмоции

Возможно, ваш отец давно мечтал сходить в кино или на концерт. Если мужчина хотел пойти на пробный урок по теннису или боксу - подарите сертификат. Не бойтесь радовать!

Рисунок своими руками

Такой подарок будет актуален для самых маленьких. Нет ничего лучше для мужчины, чем получить от ребенка подарок, сделанный его руками и с любовью.

Детям будет актуально подарить подарок, нарисованный своими руками (central-ua.tv)