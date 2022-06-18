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"У нас з ним був маленький секрет": популярний ведучий поділився зворушливими спогадами до Дня батька

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Субота 18 червня 2022 13:14
"У нас з ним був маленький секрет": популярний ведучий поділився зворушливими спогадами до Дня батька Фото: Григорій Решетник розповів про батька (stars.clutch.net.ua)
Автор: Людмила Жукова

19 червня в Україні відзначається День батька. У цю дату у багатьох перед очима пролітають добрі спогади про рідну людину.

Ведучий програми "Холостяк", "Україна має талант" Григорій Решетник також поділився своїми теплими почуттями про свого тата.

Який урок Григорій засвоїв від батька

Саме батько навчив маленького Гришу в дитинстві ніколи не опускати руки.

"Від батька я засвоїв багато життєвих уроків. Один з них: ніколи не опускати руки. Як би складно не було, завжди необхідно знаходити в собі сили піднятися, зібратися і рухатися далі. Внутрішній стрижень повинен залишатися незламним", - розповів шоумен.

Також тато на своєму прикладі навчив Григорія цінувати сім'ю, шанобливо ставитися до дружини й дітей.

"Саме це батьки демонструють вже 40 щасливих років у шлюбі. Я ріс в атмосфері любові. Пишаюся тим, що у мене такі люблячі батьки і дуже мудрий батько", - зазначив ведучий.

Маленький секрет від мами

"Коли мені було років 5, ми з татом ходили за морозивом і молочними коктейлями. Батько знав, як я їх обожнював, тому купував відразу кілька. Це був наш з ним маленький секрет. Найголовніша умова - щоб про це не знала мама. І хоча мама, напевно, здогадувалася, мені подобалося, що у нас з татом були такі маленькі вмовляння і чоловіча солідарність. До речі, таку практику зараз маю з моїми хлопцями", - згадує Григорій.

Відзначимо, що ведучий і його дружина Христина - щасливі батьки трьох синів.

&quot;У нас з ним був маленький секрет&quot;: популярний ведучий поділився зворушливими спогадами до Дня батькаГригорій Решетник виховує трьох синів (фото: Instagram / Решетник)

"Іноді Христинка може насварити мене за це, тоді в хід йде чоловіча імпровізація. Але як складно втриматися перед посмішкою дітей. Пишаюся своїм татом за те, що він для мене приклад людини, яка завжди тримає своє слово", - додав він.

Григорій дав пораду до Дня батька

"Обов'язково зателефонуйте своєму батькові. Якщо є можливість, зустріньтеся з ним. Особливо в цей складний час це дуже важливо. Повірте, не тільки мами, а й тата чекають вашого дзвінка. Я намагаюся дзвонити батькам кожен день і закликаю до цього кожного. Якщо так сталося, що батьки вже не з вами, пом'яніть їх, згадайте теплим словом. Вони все одно поруч і пишаються своїми дітьми", - порадив Решетник.

Вам буде цікаво прочитати, який подарунок краще піднести татові на День батька.

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