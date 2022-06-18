"У нас з ним був маленький секрет": популярний ведучий поділився зворушливими спогадами до Дня батька

19 червня в Україні відзначається День батька. У цю дату у багатьох перед очима пролітають добрі спогади про рідну людину.

Який урок Григорій засвоїв від батька

Саме батько навчив маленького Гришу в дитинстві ніколи не опускати руки.

"Від батька я засвоїв багато життєвих уроків. Один з них: ніколи не опускати руки. Як би складно не було, завжди необхідно знаходити в собі сили піднятися, зібратися і рухатися далі. Внутрішній стрижень повинен залишатися незламним", - розповів шоумен.

Також тато на своєму прикладі навчив Григорія цінувати сім'ю, шанобливо ставитися до дружини й дітей.

"Саме це батьки демонструють вже 40 щасливих років у шлюбі. Я ріс в атмосфері любові. Пишаюся тим, що у мене такі люблячі батьки і дуже мудрий батько", - зазначив ведучий.

Маленький секрет від мами

"Коли мені було років 5, ми з татом ходили за морозивом і молочними коктейлями. Батько знав, як я їх обожнював, тому купував відразу кілька. Це був наш з ним маленький секрет. Найголовніша умова - щоб про це не знала мама. І хоча мама, напевно, здогадувалася, мені подобалося, що у нас з татом були такі маленькі вмовляння і чоловіча солідарність. До речі, таку практику зараз маю з моїми хлопцями", - згадує Григорій.

Відзначимо, що ведучий і його дружина Христина - щасливі батьки трьох синів.

Григорій Решетник виховує трьох синів (фото: Instagram / Решетник)

"Іноді Христинка може насварити мене за це, тоді в хід йде чоловіча імпровізація. Але як складно втриматися перед посмішкою дітей. Пишаюся своїм татом за те, що він для мене приклад людини, яка завжди тримає своє слово", - додав він.

Григорій дав пораду до Дня батька

"Обов'язково зателефонуйте своєму батькові. Якщо є можливість, зустріньтеся з ним. Особливо в цей складний час це дуже важливо. Повірте, не тільки мами, а й тата чекають вашого дзвінка. Я намагаюся дзвонити батькам кожен день і закликаю до цього кожного. Якщо так сталося, що батьки вже не з вами, пом'яніть їх, згадайте теплим словом. Вони все одно поруч і пишаються своїми дітьми", - порадив Решетник.