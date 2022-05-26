"У нас нет никакой альтернативы, кроме борьбы": Зеленский показал проникновенные фото войны

"У нас нет никакой альтернативы, кроме как бороться. И победить. Освободить нашу землю и наших людей. Потому что оккупанты хотят забрать у нас не просто что-то. А все, что у нас есть. Включая право на жизнь для украинцев", - подписал снимки Зеленский.

Владимир Зеленский показал фото Украины в войне (фото: facebook.com/zelenskiy.official)

В комментариях пользователи поддержали главу Украины и написали, что украинцы сейчас это пример всему миру.