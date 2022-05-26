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"У нас нет никакой альтернативы, кроме борьбы": Зеленский показал проникновенные фото войны

Фото: Украинцы борются за право жить (facebook.com/zelenskiy.official)
Автор: Людмила Жукова

Уже более трех месяцев Украина борется с Россией, которая вторглась на территорию нашей страны 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Зеленский в который раз напоминает всему миру о том, за что борются украинцы.

Красноречивые фото глава государства опубликовал на странице в Facebook.

"У нас нет никакой альтернативы, кроме как бороться. И победить. Освободить нашу землю и наших людей. Потому что оккупанты хотят забрать у нас не просто что-то. А все, что у нас есть. Включая право на жизнь для украинцев", - подписал снимки Зеленский.

Владимир Зеленский показал фото Украины в войне (фото: facebook.com/zelenskiy.official)

В комментариях пользователи поддержали главу Украины и написали, что украинцы сейчас это пример всему миру.

  • Украинцы пример всему миру как надо любить свою родину.
  • Нехай Бог благословить усіх українців та їхнього Президента Володимира Зеленського.
  • Згідна с паном президентом, іншого виходу нема. Віримо в нашу Перемогу.
  • Крокуємо до перемоги, Україна понад усе!

Как мы ранее писали, Зеленский поддержал петицию о визовом режиме с РФ.

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Владимир Зеленский