"У нас нет никакой альтернативы, кроме борьбы": Зеленский показал проникновенные фото войны

Уже более трех месяцев Украина борется с Россией, которая вторглась на территорию нашей страны 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Зеленский в который раз напоминает всему миру о том, за что борются украинцы.
Красноречивые фото глава государства опубликовал на странице в Facebook.
"У нас нет никакой альтернативы, кроме как бороться. И победить. Освободить нашу землю и наших людей. Потому что оккупанты хотят забрать у нас не просто что-то. А все, что у нас есть. Включая право на жизнь для украинцев", - подписал снимки Зеленский.
В комментариях пользователи поддержали главу Украины и написали, что украинцы сейчас это пример всему миру.
Как мы ранее писали, Зеленский поддержал петицию о визовом режиме с РФ.
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