"У нас немає ніякої альтернативи, крім боротьби": Зеленський показав проникливі фото війни

"У нас немає жодної альтернативи, окрім як боротись. І перемогти. Звільнити нашу землю й наших людей. Бо окупанти хочуть забрати в нас не просто щось. А все, що в нас є. Включно з правом на життя для українців", - підписав знімки Зеленський.

Володимир Зеленський показав фото України у війні (фото: facebook.com/zelenskiy.official)

У коментарях користувачі підтримали главу України і написали, що українці зараз це приклад всьому світу.