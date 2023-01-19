"У нас багато російськомовних": киянці відмовили у співбесіді, бо вона спілкується виключно українською

Що відомо про вакансію

Киянка на ім'я Юля відправила своє резюме до компанії Budhouse Group на вакансію журналіста. У своєму резюме вона чітко вказала своє ставлення до мов.

"Якщо вас зацікавило моє резюме, будь ласка, відповідайте на нього тільки українською чи англійською мовами. Інші я не розумію і співпрацювати з компаніями, які не вміють вести комунікацію державною мовою я не буду. Дякую", - сказано у позначці до резюме.

Скріншоти

Менеджер компанії повідомила претендентці, що співбесіду скасували, оскільки в колективі багато російськомовних співробітників.

"Юліє, ми змушені скасувати співбесіду на сьогодні, тому що у нас в компанії багато російськомовних співробітників. А у вас є побажання в резюме лише укр. або англ. мов. Успіхів вам", - написала менеджер у повідомленні.

Дівчина обурена і не розуміє, як під час війни у столиці України можуть відмовити у співбесіді через українську мову.

"9 місяць повномасштабного вторгнення, столиця України, мені відмовляють у співбесіді через те, що я прошу звертатися до мене державною мовою. Дякую, так і запишу", - відповіла Юля представниці компанії.

Скріншот

Позиція Budhouse Group

Попри слова менеджера про російськомовних співробітників, компанія вважає, що сталося велике непорозуміння. На своїй сторінці у Facebook вони опублікували скрін із резюме Юлії та зазначили, що компанія – багатомовна.

"Наша компанія багатомовна, багато хто спілкується українською, багато хто російською і навіть болгарською, але українську розуміють і використовують усі, незалежно від того, яку мову частіше вживають. Але це ні в якому разі не говорить про наше зневажливе ставлення до державної мови", - зазначили у компанії.

Щодо Юлії та скасування її співбесіди, у Budhouse Group пояснили, що звернули увагу на фразу "інші я не розумію і співпрацювати… не буду".

"Виходячи з того, що зазначено в резюме, працювати в колективі, де багато хто розмовляє не українською чи англійською, вона б не змогла або не захотіла", - наголошують представники компанії.

Юлію перепросили за непорозуміння і вважають, що треба було б все-таки зустрітися та обговорити мовне питання. Також вони наголосили, що є українською компанією.