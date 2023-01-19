"У нас много русскоязычных": киевлянке отказали в собеседовании, так как она общается исключительно на украинском

Что известно о вакансии

Киевлянка по имени Юля отправила свое резюме в компанию Budhouse Group на вакансию журналиста. В своем резюме она четко указала свое отношение к языкам.

"Если вас заинтересовало мое резюме, пожалуйста, отвечайте на него только на украинском или английском языках. Другие я не понимаю и сотрудничать с компаниями, которые не умеют вести коммуникацию на государственном языке я не буду. Спасибо", - сказано в пометке к резюме.

Скриншоты

Менеджер компании сообщила претендентке, что собеседование отменили, так как в коллективе много русскоязычных сотрудников.

"Юлия, мы вынуждены отменить собеседование на сегодня, так как у нас в компании много русскоязычных сотрудников. А у вас есть пожелания в резюме только укр. или англ. языков. Успехов вам", - написала менеджер в сообщении.

Девушка возмущена и не понимает, как во время войны в столице Украины могут отказать в собеседовании из-за украинского языка.

"9 месяц полномасштабного вторжения, столица Украины, мне отказывают в собеседовании из-за того, что я прошу обращаться ко мне на государственном языке. Спасибо, так и запишу", - ответила Юля представительнице компании.

Скриншот

Позиция Budhouse Group

Несмотря на слова менеджера о русскоязычных сотрудниках, компания считает, что произошло большое недоразумение. На своей странице в Facebook они опубликовали скрин из резюме Юлии и отметили, что компания - многоязычная.

"Наша компания многоязычная, много кто общается на украинском, много кто на русском и даже болгарском, но украинский понимают и используют все, независимо от того, какой язык чаще употребляют. Но это ни в коем случае не говорит о нашем пренебрежительном отношении к государственному языку", - отметили в компании.

По поводу Юлии и отмене ее собеседовании, в Budhouse Group пояснили, что обратили внимание на фразу "другие я не понимаю и сотрудничать… не буду".

"Исходя из того, что указано в резюме, работать в коллективе, где много кто разговаривает не на украинском или английским, она бы не смогла или не захотела", - подчеркивают представители компании.

Юлии принесли свои извинения за недоразумение и считают, что нужно было бы все-таки встретиться и обсудить языковой вопрос. Также они подчеркнули, что являются украинской компанией.