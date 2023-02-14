"У моїй голові два затемнення": акторці Саліванчук після жахливого падіння зробили операцію

Що з акторкою

Під час падіння у Анни серйозно травмувався ніс, тому їй довелося звертатися до спеціаліста, аби зрозуміти, чи треба його вправляти.

"КТ набагато краща, аніж попередня. Але я чекаю на результати від професора, який має мені зателефонувати. Він має глянути мій носик та зрозуміти, чи треба вправляти, чи ні", - поділилася Анна.

Саліванчук заявила, що лікарі після комп'ютерної томографії помітили в голові Анни два затемнення.

"На сьогодні це не головна проблема. Мені зателефонував невропатолог та сказав, що після мого КТ людина, яка його описувала, незадоволена. Там є проблема і мені треба зробити ще одне МРТ голови і судин, бо там є якісь у моїй голові два затемнення", - сказала вона.

Вона додала, що новини погані, адже їй сьогодні мають робити операцію.

"Новини не дуже. Нічого не виставляю, бо буду плакати, якщо буду про це говорити. Тримаюсь, бо сьогодні операція", - поділилася Анна.

Анна Саліванчук розповіла про проблеми зі здоров'ям (скриншот)

Як пройшла операція

Згодом артиста поділилась, що її міні-операція пройшла успішно. Однак, через мазі на її обличчі з'явилась алергія.

"Скоро буду як нова копійка, ніс буде ще гарніший, ніж був. Його вставили на місце. Відхожу від наркозу та зроблю МРТ, тому що сказали, що це терміново", - додала зірка.

Анні Саліванчук зробили операцію (скриншот)