Зірка "Квартала 95" Саліванчук жахнула фото після перелому носа і струсу мозку

Зірка "Квартала 95", відома українська акторка Анна Саліванчук, показала жахливі фото і розповіла, що з нею сталося.

Про це актриса, відома за роллю продавчині Віруньки з комедійного серіалу "Одного разу під Полтавою" поділилася у своїх Instagram сторіз.

Анна розмістила кадри, де зображена з розбитим носом, синцями під очами та розбитим чолом.

Як зізналася Саліванчук, ніщо в цей день не віщувало біди. Вона просто йшла до школи забрати сина, як раптом послзинулася і вдарилася обличчям об сходинку.

Артистка бідкається, що їй ще дуже образливо, що інцидент стався просто за день до прямого ефіру на телебаченні.

Зірка пройшла необхідні обстеження, зробила рентген і у неї окрім перелому носа виявили ще й струс мозку.

Зараз Анна каже, що почувається вже краще, але перенісся і голова все ще болять. Наслідки падіння вона намагається приховувати під шаром гриму.

Актриса проводить час з двома дітьми, жартує, що схожа на "аватара", і сподівається скоро видужати і повернутися до роботи.