"У моєї мами був роман з моїм хлопцем": жінка була шокована тим, що їй запропонував психотерапевт

Вбита горем жінка розповіла, що два місяці тому вона взнала страшну правду - її мама спала з її хлопцем майже рік.

"Я не буду вдаватися у подробиці, але дам коротку версію: хтось сказав мені, і, очевидно, я не змогла у це повірити. Я все одно запитала у мами, майже у жарт. А вона відразу розплакалася і зізналася у всьому", - пише вона.

Після гучного скандалу жінка майже місяць ховалася від всього світу. Подруга запропонувала їй онлайн-терапію і це призвело до запису на сеанси віч-на-віч.

"Ми багато говорили про мої почуття та про те, як почати життя заново. Я завжди скептично ставилася до терапії та психології загалом, але мій терапевт дійсно мені дуже допоміг, тож через деякий час я вирішила перейти до терапії на "живих" сеансах", - продовжила свою розповідь зраджена жінка.

Однак те, що сталося під час останнього сеансу, глибоко її шокувало та фактично звело нанівець усю терапію.

"Через двадцять хвилин терапії він запитав мене, чи розглядаю я можливість пробачити їх за те, що вони зробили. Я була приголомшена і сказала йому, що ні. Він назвав мою відповідь "занадто жорстокою" і запропонував мені ще раз подумати, як тільки біль зменшиться", - описала своє спілкування з терапевтом жінка.

Вона додала, що практично втратила дар мови в той момент і відчула себе знову зрадженою, але тепер вже - своїм терапевтом. Крім того, вона абсолютно була розгублена і не розуміла, як їй тепер продовжувати терапію.

Вона спитала поради у соціальних мережах і ось, які відповіді вона отримала: