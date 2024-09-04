"У моей мамы был роман с моим парнем": женщина была в шоке от того, что ей предложил психотерапевт

Убитая горем женщина рассказала, что два месяца назад она узнала страшную правду - ее мама спала с ее парнем почти год.

"Я не буду вдаваться в подробности, но дам краткую версию: кто-то сказал мне, и, очевидно, я не смогла в это поверить. Я все равно спросила маму, почти в шутку. А она сразу расплакалась и призналась во всем", - пишет она.

После громкого скандала женщина почти месяц скрывалась от всего мира. Подруга предложила ей онлайн-терапию и это привело к записи на сеансы с глазу на глаз.

"Мы много говорили о моих чувствах и о том, как начать жизнь заново. Я всегда скептически относилась к терапии и психологии в целом, но мой терапевт действительно мне очень помог, поэтому через некоторое время я решила перейти к терапии на "живых" сеансах", - продолжила свой рассказ женщина.

Однако произошедшее во время последнего сеанса глубоко ее шокировало и фактически свело на нет всю терапию.

"Через двадцать минут терапии он спросил меня, рассматриваю ли я возможность простить их за то, что они сделали. Я была ошеломлена и сказала ему, что нет. Он назвал мой ответ "слишком жестоким" и предложил мне еще раз подумать, как только боль уменьшится", - описала свое общение с терапевтом женщина.

Она добавила, что практически потеряла дар речи в тот момент и почувствовала себя вновь преданной, но теперь уже - своим терапевтом. Кроме того, она совершенно была растеряна и не понимала, как ей теперь продолжать терапию.