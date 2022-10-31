"У мене різні ніздрі": Квіткова поскаржилася на неякісну пластичну операцію в відомого хірурга

Блогерка розповіла, що на ринопластику наважилася через хейт у соцмережі. До участі в телезйомках зірка не бачила проблем з носом, який зламала в 3-річному віці.

Однак після шквалу негативних коментарів звернулася до відомого українського хірурга, колишнього чоловіка співачки Слави Камінської Едгара.

Квіткова каже, що заплатила величезну суму за операцію, але результат її не влаштував.

"Я адекватно розумію, що те, що я йому заплатила, це too much. І я за ці кошти розраховувала на нормальне відношення. Зараз у мене різні ніздрі. Він починає мені розповідати: "Це було у вас до операції". Я кажу: "Ок, до операції у мене були різні ніздрі. Але ж я оплатила операцію й операція пройшла", - розповіла блогерка.

Даша Квіткова поскаржилась на пластичну операцію (скрін)

Також під час операції вона хотіла позбутися ямочки на носі. Так і сталось, але згодом вона з'явилася знову. На прохання зірки провести повторну консультацію їй відповіли, що хірург зараз перебуває в Італії.

Даша Квіткова після після пластичної операції (instagram.com/kvittkova)

Окрім того, Квітковій через півроку запропонували поїхати в Італію до лікаря та заплатити власні кошти за переліт та проживання.

"Адміністратор мені каже: "Едгар зараз в Італії, тому, якщо ви хочете потрапити до нього на консультацію, можете приїхати до Італії". Тобто, я заплатила дох*я і тепер мені треба оплатити самій собі квиток, готель, і приїхати до Едгара, щоб він виправив те, за що я вже заплатила?" - поскаржилася вона.

Даша Квіткова поскаржилась на пластичну операцію (скрін)