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"У меня разные ноздри": Квиткова пожаловалась на некачественную пластическую операцию у известного хирурга

Даша Квиткова пожаловалась на пластическую операцию (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Известная украинская блогерша, победительница шоу "Холостяк" Даша Квиткова пожаловалась на некачественную пластическую операцию у известного хирурга Эдгара Каминского. По ее словам, после процедуры у нее остались разные ноздри.

Об этом она рассказала в интервью Петру Заставному на YouTube.

Блогерша рассказала, что на ринопластике отважилась из-за хейта в соцсети. До участия в телесъемках звезда не видела проблем с носом, который сломала в 3-летнем возрасте

Однако после шквала негативных комментариев обратилась к известному украинскому хирургу, бывшему мужу певицы Славе Каминской Эдгару.

Квиткова говорит, что заплатила огромную сумму за операцию, но результат ее не устроил.

"Я адекватно понимаю, что то, что я ему заплатила, это too much. И я за эти средства рассчитывала на нормальное отношение. Сейчас у меня разные ноздри. Он начинает мне рассказывать: "Это было у вас до операции". Я говорю: "Ок, до операции у меня были разные ноздри. Но ведь я оплатила операцию и операция прошла", - рассказала блогерша.

Даша Квиткова пожаловалась на пластическую операцию (скрин)

Также во время операции она хотела избавиться от ямочки на носу. Так и случилось, но впоследствии она появилась снова. По просьбе звезды провести повторную консультацию ей ответили, что хирург сейчас находится в Италии.

Даша Квиткова после пластической операции (instagram.com/kvittkova)

Кроме того, Квитковой через полгода предложили поехать в Италию к врачу и заплатить собственные средства за перелет и проживание.

"Администратор мне говорит: "Эдгар сейчас в Италии, поэтому если вы хотите попасть к нему на консультацию, можете приехать в Италию". То есть я заплатила дох*я и теперь мне нужно оплатить себе билет, гостиницу, и приехать к Эдгарду, чтобы он исправил то, за что я уже заплатила?" - пожаловалась она.

Даша Квиткова пожаловалась на пластическую операцию (скрин)

Ранее мы сообщали, что Никита Добрынин и Даша Квиткова были в шаге от развода.

Также недавно после двух лет брака пара обвенчалась.

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Даша Квитковапластическая хирургияпластична операція