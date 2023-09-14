"У меня нет сдачи!" Что делать, когда продавец отправляет вас разменивать деньги

Пожалуй, каждый человек неоднократно сталкивался с ситуацией, когда покупая что-то, продавец отказывается дать сдачу, мотивируя тем, что у него нет копеек и мелочей. Поэтому эту проблему продавец возлагает на покупателя.

Что стоит сделать в такой ситуации - читайте в материале ниже .

Нужно ли идти разменивать деньги

Часто проблема отсутствия сдачи у продавца почему-то становится проблемой покупателя. Однако вы должны помнить, что это не только проблема продавца, а прежде всего - основание для его ответственности.

Важно помнить, что это нарушение требований законодательства о защите прав потребителей. Поэтому кассиры должны принимать у потребителей банкноты и монеты всех номиналов.

К тому же продавцы должны самостоятельно следить за тем, чтобы в кассе были банкноты и монеты, необходимые для выдачи сдачи.

Поэтому проблема "у меня нет сдачи" никак не относится к потребителю. Однако, если кассир продолжает настаивать на том, чтобы вы искали мелкие деньги, обращайся к руководству магазина. Заявите, что кассир перекладывает на вас свои обязанности.

Как продавцы могут обманывать в магазине

Самый распространенный обман - когда весы стоит не ровно, а под углом. Вы этого не видите, потому что они спрятаны за лотками с фруктами или декором. Вам сообщают только конечную стоимость. Попросите пропустить вас к весам при взвешивании или установить их в доступном для вас месте.

Важно убедиться, что на циферблате установлено "0".

К тому же гораздо проще рассчитать покупателя, покупающего сразу несколько позиций. И если продавец при этом называет вес и стоимость товаров, то уже на третьем мало кто сможет запомнить, какой вес и какова стоимость первого товара.

Следите, чтобы продавец весил все, не торопясь. Если вам кажется, что продавец суетится - он точно хитрит. Потому лучше купить в другом месте.