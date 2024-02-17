"У мене є моя сім'я". Принц Гаррі вперше прокоментував діагноз свого батька Чарльза ІІІ

Як герцог Сассекський коментує хворобу батька

Принц Гаррі зізнався, що сподівається на примирення з королівською сім'єю в умовах, що склалися.

"Послухайте, я люблю свою сім'ю. Я вдячний за те, що зміг сісти в літак, побачитися з ним і провести з ним час. Я думаю, що будь-яка хвороба, будь-яка неміч об'єднує", - сказав він.

Герцог не став ділитися подробицями короткої зустрічі з Карлом III, але розповів, як дізнався про хворобу свого батька.

Король Чарльз ІІІ (фото: (фото: Getty Images))

Він висловив подяку родичу за можливість поговорити наодинці і зізнався, що негайно вилетів зі США до Великої Британії після отримання діагнозу.

Ведучий потім запитав його думку про здоров'я короля Карла, але Гаррі відповів коротко: "Це залишається між мною і ним".

Рівз запитав принца, як він справляється з поганими новинами.

"У мене, як і у всіх нас, є моя сім'я. У мене заплановані інші поїздки до Великої Британії, і я маю намір провести час із нею наскільки це можливо", - відверто зізнався герцог.

Крім того, Гаррі поділився своєю любов'ю до життя в Америці і навіть зізнався, що розглядав можливість отримання американського громадянства.

"Це приголомшливо, але поки я не вважаю себе повноправним американцем. Я думав про американське громадянство, але зараз це не є для мене першочерговою метою", - сказав він.