"У меня есть моя семья". Принц Гарри впервые прокомментировал диагноз своего отца Чарльза ІІІ

Как герцог Сассекский комментирует болезнь отца

Принц Гарри признался, что надеется на примирение с королевской семьей в сложившихся условиях.

"Послушайте, я люблю свою семью. Я благодарен за то, что смог сесть в самолет, увидеться с ним и провести с ним время. Я думаю, что любая болезнь, любая немощь объединяет", - сказал он.

Герцог не стал делиться подробностями короткой встречи с Карлом III, но рассказал, как узнал о болезни своего отца.

Король Чарльз ІІІ (фото: (фото: Getty Images))

Он выразил благодарность родственнику за возможность поговорить наедине и признался, что немедленно вылетел из США в Великобританию после получения диагноза.

Ведущий затем спросил его мнение о здоровье короля Карла, но Гарри ответил коротко: "Это остается между мной и им".

Ривз спросил принца, как он справляется с плохими новостями.

"У меня, как и у всех нас, есть моя семья. У меня запланированы другие поездки в Великобританию, и я намерен провести время с ней насколько это возможно", - откровенно признался герцог.

Кроме того, Гарри поделился своей любовью к жизни в Америке и даже признался, что рассматривал возможность получения американского гражданства.

"Это потрясающе, но пока я не считаю себя полноправным американцем. Я думал об американском гражданстве, но сейчас это не является для меня первоочередной целью", - сказал он.