"У мене є дзеркало": Пташка з "Азовсталі" висловилась про булінг у соцмережах через зайву вагу

З чого все почалося

Чомусь, в один момент Катерину Поліщук почали закидувати негативними коментарями через її нібито зайву вагу. А той факт, що дівчина рятувала наших військових, які горою стояли й стоять на захисті країни й Донецької області зокрема, й була у полоні - відійшов на другий план.

Звісно, хейт з приводу зовнішності не є головною проблемою у житті військовослужбовиці, але це неприємно. Колись Пташка вже давала відсіч всім коментаторам і також зачіпала теми сексизму, які теж зачіпають люди. Але, як бачимо, це продовжується, тому Раміна вирішила обговорити це питання з Катею.

Як Пташка реагує на хейт (Скриншот)

Як Катерина Поліщук реагує на критику стосовно зовнішнього вигляду

"Ми сміємося з Alyona Alyona над цією темою, вона каже:"Скажи, хто каже, що ти жирна, я його з’їм". Вона взагалі прекрасна позитивна дівчина, я дуже сильно її люблю. У мене її коментар десь 5 тисяч лайків зібрав під постом", - розповіла про підтримку Пташка.

"Я кажу, а хтось взагалі у мене спитав, чи може я поправилася, бо їм ухилянтів", - жартує Катя.

"По-перше, мені цікаво, невже ці люди думають, що я настільки бідна, що не маю грошей на дзеркало? Я маю, у мене є дзеркало, я дивлюся в нього, я знаю, що я поправилась, я цього не спростовую", - відповідає хейтерам Пташка.

Також дівчина сказала, що їй подобається, як Лебіга сказав: "Люди не думають, що там по ту сторону сидить жива людина, яка теж має почуття, якій не прикольно".

Катерина Поліщук про хейт (Скриншот)

"Мені згадується моя школа, мої однокласники, я була нормальною дитиною. Я дивлюся на свою фотографію, я була худенькою, маленькою, милою дитиною, але я співала, я була відмінницею, ще й співала і мої однокласники дуже цьому заздрили. Я була з небагатої сім’ї, а вони з багатих. Але чогось співати брали мене, бо я співала гарно, ну це логічно. Звісно, там був булінг, і я просто згадую це і чи сприймаю я зараз ті їхні слова, як поштовх до дії, чи може мене це засмучує, чи щось змінює у моєму житті - та ні, взагалі, то чого я зараз маю сприймати цих ображених дорослих дітей", - каже Катерина.

Також бойова медикиня зазначила, що у людей є дзеркало, і вона може схуднути й це змінити, а люди, які коментують образливими словами - такими і залишаться. І ще Катя згадала, що їй пишуть і багато гарних та приємних коментарів.

Пташка не вважає за потрібне пояснювати кожному коментатору, що існує таке явище як "емоційне переїдання" та загалом про умови на війні.