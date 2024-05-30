"У меня есть зеркало": Пташка из "Азовстали" высказалась о буллинге в соцсетях из-за лишнего веса

С чего все началось

Почему-то, в один момент Екатерину Полищук начали обвинять в негативных комментариях из-за ее якобы лишнего веса. А тот факт, что девушка спасала наших военных, горой стоявших и стоящих на защите страны и Донецкой области в частности, и была в плену - отошел на второй план.

Конечно, хейт из-за внешности не является главной проблемой в жизни военнослужащей, но это неприятно. Когда-то Пташка уже давала отпор всем комментаторам и затрагивала темы сексизма, которые тоже затрагивают люди. Но, как видим, это продолжается, поэтому Рамина решила обсудить этот вопрос с Катей.

Как Пташка реагирует на хейт (Скриншот)

Как Екатерина Полищук реагирует на критику по отношению к внешнему виду

"Мы смеемся с Alyona Alyona над этой темой, она говорит: "Скажи, кто говорит, что ты жирная, я его съем. Она вообще прекрасная положительная девушка, я очень сильно ее люблю. У меня ее комментарий где-то 5 тысяч лайков собрал под постом", - рассказала о поддержке Птичка.

"Я говорю, а кто-то вообще у меня спросил, может ли я поправилась, потому что им уклонялся", - шутит Катя.

"Во-первых, мне интересно, неужели эти люди думают, что я настолько бедная, что у меня нет денег на зеркало? У меня есть зеркало, я смотрю в него, я знаю, что я поправилась, я этого не опровергаю" , - отвечает хейтерам Пташка.

Также девушка сказала, что ей нравится, как Лебига сказал: "Люди не думают, что там по ту сторону сидит живой человек, и он тоже имеет чувства, которому не прикольно".

Екатерина Полищук о хейте (Скриншот)

"Мне вспоминается моя школа, мои одноклассники, я была нормальным ребенком. Я смотрю на свою фотографию, я была худеньким, маленьким, милым ребенком, но я пела, я была отличницей, еще и пела и мои одноклассники очень этому завидовали. Я была из небогатой семьи, а они из богатых. Но почему-то, петь брали меня, потому что я пела хорошо, ну это логично. может ли меня это огорчать, или что-то меняет в моей жизни - нет, вообще, то почему я сейчас должна воспринимать этих обиженных взрослых детей", - говорит Екатерина.

Также боевая медикиня отметила, что у людей есть зеркало, и она может похудеть и это изменить, а люди, комментирующие оскорбительными словами - такими и останутся. И еще Катя сказала, что ей пишут и много хороших и приятных комментариев.

Пташка не считает нужным объяснять каждому комментатору, что существует такое явление как "эмоциональное переедание" и вообще об условиях на войне.