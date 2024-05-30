"У мене є дзеркало": Пташка з "Азовсталі" висловилась про булінг у соцмережах через зайву вагу
Захисниця Маріуполя Пташка з "Азовсталі" вперше розгорнуто відповіла всім своїм хейтерам у соцмережах про зайву вагу.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю Катерини для Раміни на YouTube.
З чого все почалося
Чомусь, в один момент Катерину Поліщук почали закидувати негативними коментарями через її нібито зайву вагу. А той факт, що дівчина рятувала наших військових, які горою стояли й стоять на захисті країни й Донецької області зокрема, й була у полоні - відійшов на другий план.
Звісно, хейт з приводу зовнішності не є головною проблемою у житті військовослужбовиці, але це неприємно. Колись Пташка вже давала відсіч всім коментаторам і також зачіпала теми сексизму, які теж зачіпають люди. Але, як бачимо, це продовжується, тому Раміна вирішила обговорити це питання з Катею.
Як Пташка реагує на хейт (Скриншот)
Як Катерина Поліщук реагує на критику стосовно зовнішнього вигляду
"Ми сміємося з Alyona Alyona над цією темою, вона каже:"Скажи, хто каже, що ти жирна, я його з’їм". Вона взагалі прекрасна позитивна дівчина, я дуже сильно її люблю. У мене її коментар десь 5 тисяч лайків зібрав під постом", - розповіла про підтримку Пташка.
"Я кажу, а хтось взагалі у мене спитав, чи може я поправилася, бо їм ухилянтів", - жартує Катя.
"По-перше, мені цікаво, невже ці люди думають, що я настільки бідна, що не маю грошей на дзеркало? Я маю, у мене є дзеркало, я дивлюся в нього, я знаю, що я поправилась, я цього не спростовую", - відповідає хейтерам Пташка.
Також дівчина сказала, що їй подобається, як Лебіга сказав: "Люди не думають, що там по ту сторону сидить жива людина, яка теж має почуття, якій не прикольно".
Катерина Поліщук про хейт (Скриншот)
"Мені згадується моя школа, мої однокласники, я була нормальною дитиною. Я дивлюся на свою фотографію, я була худенькою, маленькою, милою дитиною, але я співала, я була відмінницею, ще й співала і мої однокласники дуже цьому заздрили. Я була з небагатої сім’ї, а вони з багатих. Але чогось співати брали мене, бо я співала гарно, ну це логічно. Звісно, там був булінг, і я просто згадую це і чи сприймаю я зараз ті їхні слова, як поштовх до дії, чи може мене це засмучує, чи щось змінює у моєму житті - та ні, взагалі, то чого я зараз маю сприймати цих ображених дорослих дітей", - каже Катерина.
Також бойова медикиня зазначила, що у людей є дзеркало, і вона може схуднути й це змінити, а люди, які коментують образливими словами - такими і залишаться. І ще Катя згадала, що їй пишуть і багато гарних та приємних коментарів.
Пташка не вважає за потрібне пояснювати кожному коментатору, що існує таке явище як "емоційне переїдання" та загалом про умови на війні.
Раніше ми розповідали, що Катерина Поліщук потрапила у серйозну ДТП.
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