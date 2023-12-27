"У лікарні немає коштів": українцям розповіли про поширену маніпуляцію

Що варто знати

Підписуючи договір із НСЗУ, надавачі медичних послуг зобов’язані дотримуватися всіх його умов. Серед яких - забезпечити наявність всіх медичних виробів, витратних матеріалів і лікарських засобів, необхідних для надання послуг, згідно з умовами договору.

Йдеться про ліки та медвироби з Національного переліку основних лікарських засобів, які лікарні, що надають медичні послуги, мають закуповувати самостійно.

Також є певні ліки, які медзаклади отримують через централізовані закупівлі державного підприємства "Медичні закупівлі України".

Всі ці ліки та медвироби мають надаватись пацієнтам при стаціонарному та амбулаторному-поліклінічному лікуванні безоплатно.

Як діяти при відмові безкоштовного лікування

Трапляються випадки, коли в лікарні відмовляють у безоплатному лікуванні, гарантованому Програмою медгарантій. У такому випадку діяти потрібно так:

звернутися за роз’ясненнями до керівника лікарні. Або ж до власника закладу охорони здоров’я - відповідного органу місцевої влади

якщо спілкування з керівником лікарні не дало результату - потрібно подати скаргу до НСЗУ

дзвінок до контакт-центру НСЗУ чи подання скарги - не формальність. НСЗУ реагує на кожне звернення

Строк розгляду скарги - 30 робочих днів, відповідно до законодавства. Але здебільшого розгляд займає не більше десяти робочих днів.

Щоб правильно подати скаргу, необхідно надати у зверненні всю наявну інформацію про порушення прав пацієнта. Інакше НСЗУ звертається до заявника для уточнення інформації, і розгляд скарги займає набагато більше часу.