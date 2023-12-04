Лікарка розповіла, як не потрібно "покращувати" імунітет і що допоможе укріпити організм

Кожна мама хотіла б дати дитині чарівну пігулку, аби не було грипу та ГРВІ, а імунітет був міцним. Але таких чарівних пігулок не існує і більшість розрекламованих препаратів або не мають доказової бази або просто не діє настільки ефективно, щоб захистити від усіх хвороб.

Як насправді не потрібно покращувати імунітет та які методи допоможуть зробити організм міцнішим, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис сімейного лікаря та педіатра Діани Протоковило в Instagram.

Що насправді не працює

Фахівець нагадує, що противірусні препарати не мають жодної доведеної ефективності.

"Вони не принесуть користі, не захистять від застуди та вірусу, однак можуть мати серйозні побічні ефекти", - підкреслює лікар.

Також не має сенсу їсти вітаміни та різні добавки, які так багато рекламують в інтернете та на ТВ.

"Полівітаміни, ехінацея, БАДи, пробіотики, гомеопатія, цинк - все мимо. Немає жодних даних, що ці засоби слід використовувати в якості профілактики вірусних захворювань", - підкреслює Діана Прокотовило.

Які препарати не підвищують імунітет (скриншоти)

Що справді підвищує імунітет

Для хорошого імунітету та ефективної роботи імунної системи, як дитячої, так і дорослої, потрібно дотримуватися простих рекомендацій:

Здорове харчування - це основа для забезпечення організму необхідними вітамінами та мікроелементами. Їжа повинна бути різноманітною та якісною, пам'ятайте про тарілку здорового харчування.

Вживання достатньої кількості води. Немає чітких рекомендацій, скільки треба випивати води. Пити треба в міру спраги, але якщо ви взагалі не маєте звички пити чисту воду, то варто її розвинути.

Рух та фізичні навантаження. Не обов'язково ходити в спортзал, можна робити вдома зарядку, а також більше ходити.

Повноцінний сон. Здоровий сон необхідний для нормальної працездатності.

Вакцинація згідно з національним календаря щеплень, а також рекомендовані вакцини. Планова вакцинація допоможе знизити розвиток захворювань та забезпечити їх легший перебіг у разі зараження.

Гігієна рук. Не торкайтеся обличчя та очей брудними руками, мийте їх щоразу, як приходите з вулиці чи хочете перекусити. Якщо нема можливості помити - використовуйте антисептичні засоби для дезінфекції рук.

Намагайтеся уникати стресу та якісно відпочивати.