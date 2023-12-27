"У больницы нет средств": украинцам рассказали о распространенной манипуляции

Что следует знать

Подписывая договор с НСЗУ, предоставлятели медицинских услуг обязаны соблюдать все его условия. Среди которых - обеспечить наличие всех медицинских изделий, расходных материалов и лекарственных средств, необходимых для предоставления услуг, согласно условиям договора.

Речь идет о лекарствах и медизделиях из Национального перечня основных лекарственных средств, которые больницы, оказывающие медицинские услуги, должны закупать самостоятельно.

Также есть определенные лекарства, которые медучреждения получают через централизованные закупки государственного предприятия "Медицинские закупки Украины".

Все эти лекарства и медизделия должны предоставляться пациентам при стационарном и амбулаторно-поликлиническом лечении бесплатно.

Как действовать при отказе бесплатного лечения

Бывают случаи, когда в больнице отказывают в безвозмездном лечении, гарантированном Программой медгарантий. В таком случае действовать нужно так:

обратиться за разъяснениями к руководителю больницы. Или же к владельцу заведения здравоохранения - соответствующему органу местной власти

если общение с руководителем больницы не дало результата - нужно подать жалобу в НСЗУ

звонок в контакт-центр НСЗУ или подачу жалобы - не формальность. НСЗУ реагирует на каждое обращение

Срок рассмотрения жалобы - 30 рабочих дней, согласно законодательству. Но в большинстве случаев рассмотрение занимает не более десяти рабочих дней.

Чтобы правильно подать жалобу, необходимо предоставить в обращении всю имеющуюся информацию о нарушении прав пациента. В противном случае НСЗУ обращается к заявителю для уточнения информации, и рассмотрение жалобы занимает гораздо больше времени.