"У будинку ні вікон, ні дверей": мешканці Львова розповіли про наслідки ракетного удару

Що кажуть жителі Львова про ракетну атаку

Одна з постраждалих отримала травми від вибуху та йде до лікарні. Жінці вдалося врятувати свого собаку.

"Слава Богу, що я і собаку знайшла. Вийшла, сиджу, в чому я є. Ще треба до восьмої лікарні їхати зашити. Перший вибух був - вазони у мене попадали. А потім так попадало, що вже все - нічого, порожньо", - розповіла мешканка Львова.

Вона повідомила, що у квартирі під час вибуху знаходилася сама.

"Все постраждало, все. У будинку ні вікон, ні дверей - нічого немає. Ось тут трохи поранило ногу, голову. Мені спину посікло - ударна хвиля пішла, вікна вибило", - поділилася ще одна львів'янка.

У момент прильоту ракети вона була у квартирі з дочкою і чоловіком, який переніс інсульт. Ще одна мешканка розповіла, що у цей момент у її будинку перебувало п'ять осіб. Постраждала лише вона.

У Львові рятувальники продовжують розгрібати завали (фото: ДСНС)

Зазначається, що Львів атакували ракетами "Калібр". Їх було випущено 10, але, на жаль, 3 збити не вдалося. Наразі рятувальники продовжують розбирати завали.

А ось так зараз виглядає Львів після нічної атаки росіян.