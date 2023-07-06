RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"В доме ни окон, ни дверей": жители Львова рассказали о последствиях ракетного удара

Фото: Во Львове россияне нанесли ракетный удар по жилым дома (ГЧСЧ)
Автор: Людмила Жукова

Во Львове 6 июля россияне нанесли ракетный удар по жилым домам. Взрывы прозвучали во время воздушной тревоги. Сейчас известно о четырех погибших и десятки раненых. Уничтожено более 50 квартир.

Львовяне рассказали о ночной атаке россиян, и что им пришлось пережить, сообщает Радио Свобода.

Что говорят жители Львова о ракетной атаке

Одна из пострадавших получила травмы от взрыва и идет в больницу. Женщине удалось спасти свою собаку.

"Слава Богу, что я и собаку нашла. Вышла, сижу, в чем я есть. Еще нужно в восьмую больницу ехать зашить. Первый взрыв был - вазоны у меня попадали. А потом так попадало, что уже все - ничего, пусто", - рассказала жительница Львова.

Она сообщила, что в квартире во время взрыва находилась сама.

"Все пострадало, все. В доме ни окон, ни дверей - ничего нет. Вот тут немного ранило ногу, голову. Мне спину посекло - ударная волна пошла, окна выбило", - поделилась еще одна львовянка,

В момент прилета ракеты она была в квартире с дочерью и перенесшим инсульт мужчиной. Еще одна жительница рассказала, что в этот момент в ее доме находились пять человек. Пострадала только она.

Во Львове спасатели продолжают разгребать завалы (фото: ГСЧС)

Отмечается, что Львов атаковали ракетами "Калибр". Их было выпущено 10, но, к сожалению, 3 сбить не удалось. Сейчас спасатели продолжают разбирать завалы.

А вот так выглядит сейчас Львов после ночной атаки россиян.

Что известно о последствиях ракетного удара по Львову в ночь на 6 июля - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львовракетный удар