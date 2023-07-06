"В доме ни окон, ни дверей": жители Львова рассказали о последствиях ракетного удара

Что говорят жители Львова о ракетной атаке

Одна из пострадавших получила травмы от взрыва и идет в больницу. Женщине удалось спасти свою собаку.

"Слава Богу, что я и собаку нашла. Вышла, сижу, в чем я есть. Еще нужно в восьмую больницу ехать зашить. Первый взрыв был - вазоны у меня попадали. А потом так попадало, что уже все - ничего, пусто", - рассказала жительница Львова.

Она сообщила, что в квартире во время взрыва находилась сама.

"Все пострадало, все. В доме ни окон, ни дверей - ничего нет. Вот тут немного ранило ногу, голову. Мне спину посекло - ударная волна пошла, окна выбило", - поделилась еще одна львовянка,

В момент прилета ракеты она была в квартире с дочерью и перенесшим инсульт мужчиной. Еще одна жительница рассказала, что в этот момент в ее доме находились пять человек. Пострадала только она.

Во Львове спасатели продолжают разгребать завалы (фото: ГСЧС)

Отмечается, что Львов атаковали ракетами "Калибр". Их было выпущено 10, но, к сожалению, 3 сбить не удалось. Сейчас спасатели продолжают разбирать завалы.

А вот так выглядит сейчас Львов после ночной атаки россиян.