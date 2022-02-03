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"У беспредела нет предела": назван самый криминальный регион Украины

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Четверг 03 февраля 2022 12:59
"У беспредела нет предела": назван самый криминальный регион Украины Назван самый криминальный регион Украины (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В прошлом году в Николаевской области количество уголовных преступлений на десять тысяч населения значительно превышало средний показатель по Украине.

Об этом пишет онлайн-газета "НикВести" со ссылкой на данные областной прокуратуры.

Если говорить более конкретно, то в 2021-м в этом регионе на каждые 10 тысяч населения приходилось 101,4 уголовных правонарушения.

Это в то время, как по всей Украине данный показатель составлял 77,7.

Подобная ситуация наблюдалась и в 2020 году. Но следует заметить, что общий уровень преступности как в области, так и в стране, за последний год существенно снизился - с 128,4 до 101,4 и с 86,4 до 77,7 соответственно.

Однако, согласно данным прокуратуры, в Николаевской области в 2021 году на 19,1% увеличились случаи особо тяжких преступлений - 442 против 371 в 2020-ом.

Добавим, что еще в октябре прошлого года журнал "Фокус" назвал Николаев "криминальной столицей Украины". Но к получению этого, мягко говоря, не слишком престижного статуса близки также Херсон, Кропивницкий и Киев.

А вот лидером из городов, где регистрируют едва ли не наименьшее количество уголовных преступлений, считается Северодонецк.

А что в Киеве с криминалом?

Свежих данных по столице пока нет. Но, например, по итогам 2020-го года первое место в рейтинге самых криминальных занял Шевченковский район.

Второе место занял Днепровский район, а третью позицию криминального антирейтинга занял Соломенский район.

Самыми спокойными же оказались Подольский и Голосеевский районы Киева. При этом, например, именно во втором "самом спокойном" было зафиксировано наибольшее количество изнасилований.

Напомним, что в Днепре задержали криминальных авторитетов и надзирателей.

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