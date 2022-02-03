ru ua
Чт, 03 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"У беспредела нет предела": названо найкримінальніший регіон України

Новость на русском →
Четвер 03 лютого 2022 12:59
"У беспредела нет предела": названо найкримінальніший регіон України Названо найкримінальніший регіон України (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Минулого року у Миколаївській області кількість кримінальних злочинів на десять тисяч населення значно перевищувала середній показник по Україні.

Про це пише онлайн-газета "НикВести" з посиланням на дані обласної прокуратури.

Якщо говорити більш конкретно, то 2021-го у цьому регіоні на кожні 10 тисяч населення припадало 101,4 кримінальних правопорушення.

Це у той час, як по усій Україні даний показник становив 77,7.

Подібна ситуація спостерігалася й у 2020 році. Але слід зауважити, що загальний рівень злочинності як в області, так і в країні, за останній рік суттєво знизився - з 128,4 до 101,4 і з 86,4 до 77,7 відповідно.

Однак, згідно з даними прокуратури, у Миколаївській області в 2021 році на 19,1% збільшилися випадки особливо тяжких злочинів - 442 проти 371 у 2020-му.

Додамо, що ще у жовтні минулого року журнал "Фокус" назвав Миколаїв "кримінальною столицею України". Але до отримання цього, м'яко кажучи, не надто престижного статусу близькі також Херсон, Кропивницький і Київ.

А от лідером з міст, де реєструють чи не найменшу кількість кримінальних злочинів, вважається Сєвєродонецьк.

А що в Києві з криміналом?

Свіжих даних по столиці поки що немає. Але, наприклад, за підсумками 2020-го року перше місце у рейтингу найкримінальніших посів Шевченківський район.

Друге місце посів Дніпровський район, а третю позицію кримінального антирейтингу зайняв Солом'янський район.

Найспокійнішими ж виявилися Подільський і Голосіївський райони Києва. При цьому, наприклад, саме у другому "найспокійнішому" було зафіксовано найбільшу кількість зґвалтувань.

Нагадаємо, що в Дніпрі затримали кримінальних авторитетів і наглядачів.

Читайте РБК-Україна в Google News
криминал
LITE
Зовсім не те, що було: Дженніфер Лопес розповіла, яким став Бен Аффлек за роки розлуки
Зовсім не те, що було: Дженніфер Лопес розповіла, яким став Бен Аффлек за роки розлуки