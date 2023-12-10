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"У 54 роки призвали". Відомий актор назвав ім’я колеги, який пішов захищати Україну на фронті

Богдан Бенюк і Володимир Ніколаєнко (фото: кадр з відео)
Автор: Іванна Пашкевич

Актор театру та кіно і народний артист України Богдан Бенюк зізнався, що його колегу призвали у 54 роки на військову службу. Мова йде про зірку серіалу "Останній москаль" Володимира Ніколаєнко.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю художнього керівника Театру на Подолі для каналу "Різні люди".

Володимир Ніколаєнко пішов на фронт

У Бенюка поцікавилися, як багато його колег з театру пішли на передову захищати Україну від окупантів.

Володимир Ніколаєнко (фото: кадр з серіалу "Останній москаль")

"Пішли. Зараз пішли й народні артисти. Ось буквально, Володимир Ніколаєнко (Останній москаль, Великі Вуйки, Свати 2) з однієї гримерки пішов воювати. У 54 роки його призвали. Звичайно, намагаємося підтримувати. Підтримка така точкова йде, але все одно потрібно робити", - розповів артист.

Богдан Михайлович також назвав ім’я відомого режисера, який зараз воює.

Режисер Андрій Кавун (фото: скріншот з відео)

"Режисер Андрій Кавун, у якого я знімався, зараз воює. Він знімав фільми у Росії. Усе кинув, приїхав і пішов воювати. У мене слів не було, коли я з ним говорив телефоном. Потім поїхав до нього у військову частину. У батальйоні ніхто не знав, чим він займався. Потім він перетелефонував і сказав, що я зробив його "героєм батальйону". Йому дозволили фотографувати, писати сценарій. Це ж матеріали для фільму", - поділився актор артист.

Також Бенюк розповів, що зараз має чотири роботи. Він є керівником Театру на Подолі, служить у театрі Франка, працює на пів ставки в театральному інституті та веде курс у цирковій академії.

 

Нещодавно відомий український співак заявив про готовність захищати Україну на передовій.

Також український актор пояснив, чому його не взяли на фронт.

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