Тысячи людей без масок и соблюдения дистанции: как прошел парад в Минске

9 мая в Беларуси, в центре Минска, прошел военный парад, посвященный 75-летию Победы над нацизмом. Участие в мероприятии приняли тысячи человек, многие из которых не соблюдали дистанцию и не имели никаких средств индивидуальной защиты в самый разгар эпидемии.

Как сообщалось ранее, президент Беларуси Александр Лукашенко отказался отменять парад в честь праздника 9 мая. Но уточнил, что принудительно участвовать никого не просят. Фото и видео с парада, который прошел в столице Беларуси, публикуют местные СМИ.

9 мая в Беларуси - как прошел военный парад Лукашенко (фото: Василий Федосенко / Reuters)

В 2020 году Беларусь является единственной страной на континенте, которая не отменила массовые мероприятия по случаю юбилейной даты окончания Второй мировой войны в Европе. Участниками парада должны были стать военные из России и Китая, однако своих делегаций эти страны не прислали. Лидеры иностранных государств отказались от посещения парада в Минске.

Торжество в 2020 году не было таким многолюдным, как раньше. Однако, несколько тысяч минчан стояли вдоль парапетов на близлежащих улицах, а трибуны были заполнены полностью. Зрители на трибунах сидели, явно не соблюдая дистанцию 2 метра, не все были в защитных масках. Игнорировали требования безопасности в первую очередь ветераны.

9 мая в Беларуси - как прошел военный парад Лукашенко (фото: Василий Федосенко / Reuters)

Во время телевизионной трансляции были показаны кадры с президентом Беларуси, который исполняет песню "День Победы".

"Он пройдет в честь всех советских воинов, освободивших мир от нацизма", - заявил белорусский лидер в начале мероприятия.

9 мая в Беларуси - как прошел военный парад Александра Лукашенко

Эксперты пока не комментировали возможный всплеск распространения коронавирусной инфекции после проведенного парада.

Напомним, что ранее врач из Беларуси раскрыл страшную правду о коронавирусе.