Тысячи хасидов застряли в аэропортах Украины без еды и воды: дети плачут, спят на полу

В украинских аэропортах застряли тысячи хасидов, которые пытаются прорваться в Умань несмотря на ограничение возможности их приезда на празднование Рош ха-Шана (еврейского Нового года).

Люди ждут в терминалах разрешения, но на территорию Украины их не пускают. Некоторые из паломников спят прямо на полу. Фото и видео разместил в Facebook ресурс Pavlovsky News.

Скопление хасидов заметили в аэропортах Одессы, Киева и Запорожья, но дальше их не пускают.



"Согласно видеоданным, которые мы получили, некоторые прилетевшие спят на полу, у других плачут на руках дети", - говорится в сообщении.

Тысячи хасидов пытаются прорваться в Умань (фото: Pavlovsky News)

Также стало известно, что еды и воды у людей нет. Ожидается, что в ближайшие сутки в Украину прилетят еще тысячи хасидов.

В аэропортах Украины застряли тысячи хасидов (видео: Pavlovsky News)

Напомним, что Украина ограничила возможность приезда хасидов в Умань на празднование Рош ха-Шана (еврейский Новый год) по просьбе израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

Каждый год во время Рош ха-Шана) в Умань приезжают от 20 до 40 тысяч паломников, чтобы посетить могилу своего духовного лидера - цадика Нахмана, основателя брацлавского хасидизма.

Ранее мы писали, что мэр Умани приехал под ОП с раскладным стульчиком и спальным мешком, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским для предотвращения массового приезда хасидов в Умань.