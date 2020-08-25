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Зеленский объяснил решение закрыть Умань для хасидов

Умань, Вторник 25 августа 2020 18:34
Зеленский объяснил решение закрыть Умань для хасидов
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Биньямин Нетаньяху попросил закрыть Умань для паломников из Израиля  

Украина ограничила возможность приезда хасидов в Умань на празднование Рош ха-Шана (еврейский Новый год) по просьбе израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Решение принято в рамках борьбы с коронавирусом.

Об этом на встрече с раввинами Украины заявил президент Владимир Зеленский, передает сайт президента.

Зеленский подчеркнул, что в этом году пандемия коронавируса внесла коррективы в празднование Рош ха-Шана, поскольку эпидемическая ситуация в Украине и Израиле вызывает беспокойство.

"Массовое празднование Рош ха-Шана приведет к колоссальному коллапсу. Это будет коллапс в Украине, потом это будет коллапс в других странах", - отметил он.

Украинский президент сообщил, что обсудил ситуацию с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По словам Нетаньяху, в Украину ежегодно только из Израиля приезжают на Рош ха-Шана около 8 тысяч хасидов.

"Поэтому они обращались к нам, чтобы мы закрыли Умань. Этот праздник очень важен. Уверен, что каждый год мы будем только усиливать наши отношения ... Но у нас сложная ситуация", - добавил Зеленский.

Он также попросил раввинов Украины обратиться к еврейской общине с призывом избегать массового скопления людей на Рош ха-Шана в этом году.

Напомним, ранее сообщалось, что руководитель "коронавирусного центра" Израиля, профессор Рони Гамзу обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой запретить паломничество хасидов в Умань в этом году.

До этого министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что МВД планирует ввести технические ограничения для сокращения числа паломников.

Отметим, в Умани находится могила цадика Нахмана - основателя брацлавского хасидизма. Последователи его учения стараются хотя бы раз в жизни побывать в Умани, и считают, что если встретят Рош ха-Шана возле его могилы, то следующий год будет счастливым.

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