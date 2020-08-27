Тисячі хасидів застрягли в аеропортах України без їжі і води: діти плачуть, сплять на підлозі

В Україну намагаються прорватися тисячі хасидів, але їх не пускають
В українських аеропортах застрягли тисячі хасидів, які намагаються прорватися в Умань попри обмеження можливості їх приїзду на святкування Рош ха-Шана (єврейського Нового року).
Люди чекають в терміналах дозволу, але на територію України їх не пускають. Деякі з паломників сплять прямо на підлозі. Фото і відео розмістив у Facebook ресурс Pavlovsky News.
Скупчення хасидів помітили в аеропортах Одеси, Києва та Запоріжжя, але далі їх не пускають.
"Згідно відеоданих, які ми отримали, деякі сплять на підлозі, в інших плачуть на руках діти", - йдеться в повідомленні.
Тисячі хасидів намагаються прорватися в Умань (фото: Pavlovsky News)
Також стало відомо, що їжі і води у людей немає. Очікується, що в найближчу добу в Україну прилетять ще тисячі хасидів.
В аеропортах України застрягли тисячі хасидів (відео: Pavlovsky News)
Нагадаємо, що Україна обмежила можливість приїзду хасидів в Умань на святкування Рош ха-Шана (єврейський Новий рік) на прохання ізраїльського прем'єра Біньяміна Нетаньяху.
Кожен рік під час Рош ха-Шана до Умані приїжджають від 20 до 40 тисяч паломників, щоб відвідати могилу свого духовного лідера - цадика Нахмана, засновника брацлавського хасидизму.
Раніше ми писали, що мер Умані приїхав під ОП з розкладним стільчиком і спальним мішком, щоб зустрітися з Володимиром Зеленським для запобігання масового приїзду хасидів в Умань.