Тисячі хасидів застрягли в аеропортах України без їжі і води: діти плачуть, сплять на підлозі

В українських аеропортах застрягли тисячі хасидів, які намагаються прорватися в Умань попри обмеження можливості їх приїзду на святкування Рош ха-Шана (єврейського Нового року).

Люди чекають в терміналах дозволу, але на територію України їх не пускають. Деякі з паломників сплять прямо на підлозі. Фото і відео розмістив у Facebook ресурс Pavlovsky News.

Скупчення хасидів помітили в аеропортах Одеси, Києва та Запоріжжя, але далі їх не пускають.



"Згідно відеоданих, які ми отримали, деякі сплять на підлозі, в інших плачуть на руках діти", - йдеться в повідомленні.

Тисячі хасидів намагаються прорватися в Умань (фото: Pavlovsky News)

Також стало відомо, що їжі і води у людей немає. Очікується, що в найближчу добу в Україну прилетять ще тисячі хасидів.

В аеропортах України застрягли тисячі хасидів (відео: Pavlovsky News)

Нагадаємо, що Україна обмежила можливість приїзду хасидів в Умань на святкування Рош ха-Шана (єврейський Новий рік) на прохання ізраїльського прем'єра Біньяміна Нетаньяху.

Кожен рік під час Рош ха-Шана до Умані приїжджають від 20 до 40 тисяч паломників, щоб відвідати могилу свого духовного лідера - цадика Нахмана, засновника брацлавського хасидизму.

Раніше ми писали, що мер Умані приїхав під ОП з розкладним стільчиком і спальним мішком, щоб зустрітися з Володимиром Зеленським для запобігання масового приїзду хасидів в Умань.