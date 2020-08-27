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Тысячи хасидов застряли в аэропортах Украины без еды и воды: дети плачут, спят на полу

Четверг 27 августа 2020 15:09
Тысячи хасидов застряли в аэропортах Украины без еды и воды: дети плачут, спят на полу
Тысячи хасидов пытаются попасть в Умань (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В Украину пытаются прорваться тысячи хасидов, но их не пускают

В украинских аэропортах застряли тысячи хасидов, которые пытаются прорваться в Умань несмотря на ограничение возможности их приезда на празднование Рош ха-Шана (еврейского Нового года).

Люди ждут в терминалах разрешения, но на территорию Украины их не пускают. Некоторые из паломников спят прямо на полу. Фото и видео разместил в Facebook ресурс Pavlovsky News.

Скопление хасидов заметили в аэропортах Одессы, Киева и Запорожья, но дальше их не пускают.

"Согласно видеоданным, которые мы получили, некоторые прилетевшие спят на полу, у других плачут на руках дети", - говорится в сообщении.

Тысячи хасидов застряли в аэропортах Украины без еды и воды: дети плачут, спят на полу

Тысячи хасидов пытаются прорваться в Умань (фото: Pavlovsky News)

Также стало известно, что еды и воды у людей нет. Ожидается, что в ближайшие сутки в Украину прилетят еще тысячи хасидов.

В аэропортах Украины застряли тысячи хасидов (видео: Pavlovsky News)

Напомним, что Украина ограничила возможность приезда хасидов в Умань на празднование Рош ха-Шана (еврейский Новый год) по просьбе израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

Каждый год во время Рош ха-Шана) в Умань приезжают от 20 до 40 тысяч паломников, чтобы посетить могилу своего духовного лидера - цадика Нахмана, основателя брацлавского хасидизма.

Ранее мы писали, что мэр Умани приехал под ОП с раскладным стульчиком и спальным мешком, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским для предотвращения массового приезда хасидов в Умань.

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