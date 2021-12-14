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Тысяча за вакцинацию: в Украине активизировались мошенники

Новина українською →
Вторник 14 декабря 2021 15:13
Тысяча за вакцинацию: в Украине активизировались мошенники Коллаж РБК-Украина: в Украине мошенники предлагают получить тысячу гривен за вакцинацию
Автор: Роман Мирончук

В мобильном приложении "Дия" уже можно подать заявку на получение тысячи гривен за вакцинацию от коронавируса. При этом мошенники воспользовались новостью об этом и рассылают свои СМС-сообщения.

Об этом сообщает Виктория Овчинникова в Facebook-группе "Stop мошенник. Украина".

Злоумышленники присылают людям сообщения якобы от Министерства здравоохранения, в котором предлагается получить 1000 гривен за вакцинацию.

Тысяча за вакцинацию: в Украине активизировались мошенники

Скриншот сообщения

В сообщении есть ссылки, перейдя по которой необходимо ввести личные данные: имя, фамилию, номер телефона и сертификата о вакцинации. После чего появляется страница, куда нужно ввести данные платежной карты, на которую якобы поступят деньги.

Тысяча за вакцинацию: в Украине активизировались мошенники

Скриншот сообщения

Будьте внимательны, и запомните, что никогда не нужно вводить на подозрительных сайтах CVV/CVC код карты, который состоит из трех цифр. Если мошенники узнают номер карты, срок ее действия и CVV/CVC код, то смогут осуществлять покупки с нее из интернета.

Отметим, чтобы реально получить деньги за вакцинацию, необходимо получить карточку "єПідтримка" в одном из банков-партнеров. На эту карту и поступит тысяча гривен.

В каких банках можно оформить карту "єПідтримка":

  • Monobank;
  • ПриватБанк;
  • Альфа-банк;
  • А-Банк;
  • Укргазбанк;
  • Ощадбанк.

Со временем количество банком может увеличиться.

Мы также писали о том, что мошенники придумали новый способ аферы с ПриватБанком.

Ранее эксперты рассказали, как уберечься от карманников и сохранить ценные вещи.

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мошенничество Вакцинация
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