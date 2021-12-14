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Тисяча за вакцинацію: в Україні активізувалися шахраї

Новость на русском →
Вівторок 14 грудня 2021 15:13
Тисяча за вакцинацію: в Україні активізувалися шахраї Колаж РБК-Україна: в Україні шахраї пропонують отримати тисячу гривень за вакцинацію
Автор: Роман Мирончук

У мобільному додатку "Дія" вже можна подати заявку на отримання тисячі гривень за вакцинацію від коронавірусу. При цьому шахраї скористалися новиною про це і розсилають свої СМС-повідомлення.

Про це повідомляє Вікторія Овчиннікова в Facebook-групі "Stop шахрай. Україна".

Зловмисники надсилають людям повідомлення нібито від Міністерства охорони здоров'я, в якому пропонується отримати 1000 гривень за вакцинацію.

Тисяча за вакцинацію: в Україні активізувалися шахраї

Скріншот повідомлення

У повідомленні є посилання, перейшовши за яким необхідно ввести особисті дані: ім'я, прізвище, номер телефону та сертифіката про вакцинацію. Після чого з'являється сторінка, куди потрібно ввести дані платіжної картки, на яку нібито надійдуть гроші.

Тисяча за вакцинацію: в Україні активізувалися шахраї

Скріншот повідомлення

Будьте уважні, і запам'ятайте, що ніколи не потрібно вводити на підозрілих сайтах CVV/CVC код карти, який складається з трьох цифр. Якщо шахраї дізнаються номер карти, термін її дії і CVV / CVC код, то зможуть здійснювати покупки з неї з інтернету.

Зазначимо, щоб реально отримати гроші за вакцинацію, необхідно отримати картку "єПідтримка" в одному з банків-партнерів. На цю карту і надійде тисяча гривень.

В яких банках можна оформити карту "єПідтримка":

  • Monobank;
  • ПриватБанк;
  • Альфа-банк;
  • А-Банк;
  • Укргазбанк;
  • Ощадбанк.

Згодом кількість банком може збільшитися.

Ми також писали про те, що шахраї придумали новий спосіб афери з ПриватБанком.

Раніше експерти розповіли, як уберегтися від кишенькових злодіїв і зберегти цінні речі.

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