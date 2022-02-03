С тыквой и с шампиньонами: вкусные вареники-суперфуды по экспериментальному рецепту

Одно из самых популярных украинских блюд - вареники - можно приготовить с необычными начинками, которые наверняка заставят вас по-иному взглянуть на эту вкуснятину. Ведущие Константин Грубич и Владимир Рабчун в передаче "Твій день" на "1+1" в прямом эфире устроили батл поваров, итогом которого стало создание вареников по экспериментальному рецепту - с тыквой и грибами.
Как сделать такие суперфуды, пошаговый рецепт - смотрите в материале ниже.
Рабчун лепил вареники с начинкой из шампиньонов, твердого сыра и зелени. А его оппонент - с кисломолочным сыром, изюмом и тыквой.
Какое же состязание блюд без контрольной дегустации? Так, рассудить, чей рецепт был вкуснее, ведущие доверили своей коллеге Стасе Ровинской.
Рабчун и Грубич приготовили вареники по экспериментальному рецепту (фото: instagram.com/tviyden_official)
Почему тыква, можете спросить вы? Да просто этот продукт справедливо считается украинским суперфудом, авторитетно отметил известный и опытный кулинар Костя Грубич, у которого на YouTube-канале уже 100 тысяч подписчиков.
Он добавил, что даже если кому-то тыква не нравится, или на нее аллергия, то можно заменить на морковь - она похожа на тыкву и по вкусу, и по цвету, что позволяет "скрыть" таким образом тыкву: дети съедят с удовольствием, даже если и не очень любят ее.
Ингредиенты:
Тесто для вареников:
Владимир Рабчун и Константин Грубич приготовили необычные вареники (фото: instagram.com/tviyden_official)
Приготовление:
Владимир Рабчун и Константин Грубич показали, как готовить вареники с тыквой и грибами (фото: instagram.com/tviyden_official)
Ингредиенты:
Тесто для вареников:
Приготовление:
Вареники с сыром и шампиньонами (фото: instagram.com/tviyden_official)
Наверное, вы уже догадались, что когда блюда уже были на столе, демократичная ведущая Ровинская так и не смогла выбрать, чьи вареники самые вкусные: чудесные получились и у Вовы - соленые, и у Кости - сладкие.
Пожалуй, лучше самим попробовать приготовить такие вареники по экспериментальному рецепту, чтобы разобраться самостоятельно.
Ведущие на "плюсах" Константин Грубич, Стася Ровинская, Владимир Рабчун (фото: instagram.com/tviyden_official)
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