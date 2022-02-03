С тыквой и с шампиньонами: вкусные вареники-суперфуды по экспериментальному рецепту

Рабчун лепил вареники с начинкой из шампиньонов, твердого сыра и зелени. А его оппонент - с кисломолочным сыром, изюмом и тыквой.

Какое же состязание блюд без контрольной дегустации? Так, рассудить, чей рецепт был вкуснее, ведущие доверили своей коллеге Стасе Ровинской.

Рабчун и Грубич приготовили вареники по экспериментальному рецепту (фото: instagram.com/tviyden_official)

Почему тыква, можете спросить вы? Да просто этот продукт справедливо считается украинским суперфудом, авторитетно отметил известный и опытный кулинар Костя Грубич, у которого на YouTube-канале уже 100 тысяч подписчиков.

Он добавил, что даже если кому-то тыква не нравится, или на нее аллергия, то можно заменить на морковь - она похожа на тыкву и по вкусу, и по цвету, что позволяет "скрыть" таким образом тыкву: дети съедят с удовольствием, даже если и не очень любят ее.

Рецепт вареников с кисломолочным сыром, изюмом и тыквой

Ингредиенты:

очищенная и натертая на крупную терку тыква - 200 г

кисломолочный творог - 200 г

сахар - полстакана

изюм - 100 г

щепотка ванилина, сливочное масло (для обжарки)

Тесто для вареников:

мука - 2 стакана

вода - полстакана

растительное масло - 1 столовая ложка

яйцо - 1 штука

щепотка соли и соды.

Владимир Рабчун и Константин Грубич приготовили необычные вареники (фото: instagram.com/tviyden_official)

Приготовление:

Поджарить на сковороде тыкву на сливочном масле.

Затем смешать ее с кисломолочным сыром, изюмом (который заранее был замочен в горячей воде), сахаром.

Ведущий обратил внимание, что начинка не должна быть влажной, поэтому сок из тыквы и воду из сыра нужно слить.

Раскатать тесто, с помощью круглой формы сделать основу для вареников, положить начинку и слепить.

Варить в подсоленной воде несколько минут.

Владимир Рабчун и Константин Грубич показали, как готовить вареники с тыквой и грибами (фото: instagram.com/tviyden_official)

Рецепт вареников с твердым сыром и шампиньонами

Ингредиенты:

шампиньоны - 300 г

твердый сыр - 200 г

чеснок - 1 зубчик

петрушка мелко порубленная - 1 столовая ложка (по вкусу добавлять)

масло, соль, перец

Тесто для вареников:

мука - 2 стакана

вода - полстакана

растительное масло - 1 столовая ложка

яйцо - 1 штука,

щепотка соли и соды.

Приготовление:

Сначала нужно мелко порезанные шампиньоны с чесноком обжарить на сковороде на растительном масле.

Добавить туда петрушку и натертый сыр в конце. Перемешать, и вуаля - начинка готова!

Слепить вареники и сварить в подсоленной воде. Все - блюдо готово. Приятного аппетита!

Вареники с сыром и шампиньонами (фото: instagram.com/tviyden_official)

Наверное, вы уже догадались, что когда блюда уже были на столе, демократичная ведущая Ровинская так и не смогла выбрать, чьи вареники самые вкусные: чудесные получились и у Вовы - соленые, и у Кости - сладкие.

Пожалуй, лучше самим попробовать приготовить такие вареники по экспериментальному рецепту, чтобы разобраться самостоятельно.

Ведущие на "плюсах" Константин Грубич, Стася Ровинская, Владимир Рабчун (фото: instagram.com/tviyden_official)