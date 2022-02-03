С тыквой и с шампиньонами: вкусные вареники-суперфуды по экспериментальному рецепту
Одно из самых популярных украинских блюд - вареники - можно приготовить с необычными начинками, которые наверняка заставят вас по-иному взглянуть на эту вкуснятину. Ведущие Константин Грубич и Владимир Рабчун в передаче "Твій день" на "1+1" в прямом эфире устроили батл поваров, итогом которого стало создание вареников по экспериментальному рецепту - с тыквой и грибами.
Как сделать такие суперфуды, пошаговый рецепт - смотрите в материале ниже.
Рабчун лепил вареники с начинкой из шампиньонов, твердого сыра и зелени. А его оппонент - с кисломолочным сыром, изюмом и тыквой.
Какое же состязание блюд без контрольной дегустации? Так, рассудить, чей рецепт был вкуснее, ведущие доверили своей коллеге Стасе Ровинской.
Рабчун и Грубич приготовили вареники по экспериментальному рецепту (фото: instagram.com/tviyden_official)
Почему тыква, можете спросить вы? Да просто этот продукт справедливо считается украинским суперфудом, авторитетно отметил известный и опытный кулинар Костя Грубич, у которого на YouTube-канале уже 100 тысяч подписчиков.
Он добавил, что даже если кому-то тыква не нравится, или на нее аллергия, то можно заменить на морковь - она похожа на тыкву и по вкусу, и по цвету, что позволяет "скрыть" таким образом тыкву: дети съедят с удовольствием, даже если и не очень любят ее.
Рецепт вареников с кисломолочным сыром, изюмом и тыквой
Ингредиенты:
- очищенная и натертая на крупную терку тыква - 200 г
- кисломолочный творог - 200 г
- сахар - полстакана
- изюм - 100 г
- щепотка ванилина, сливочное масло (для обжарки)
Тесто для вареников:
- мука - 2 стакана
- вода - полстакана
- растительное масло - 1 столовая ложка
- яйцо - 1 штука
- щепотка соли и соды.
Владимир Рабчун и Константин Грубич приготовили необычные вареники (фото: instagram.com/tviyden_official)
Приготовление:
- Поджарить на сковороде тыкву на сливочном масле.
- Затем смешать ее с кисломолочным сыром, изюмом (который заранее был замочен в горячей воде), сахаром.
- Ведущий обратил внимание, что начинка не должна быть влажной, поэтому сок из тыквы и воду из сыра нужно слить.
- Раскатать тесто, с помощью круглой формы сделать основу для вареников, положить начинку и слепить.
- Варить в подсоленной воде несколько минут.
Владимир Рабчун и Константин Грубич показали, как готовить вареники с тыквой и грибами (фото: instagram.com/tviyden_official)
Рецепт вареников с твердым сыром и шампиньонами
Ингредиенты:
- шампиньоны - 300 г
- твердый сыр - 200 г
- чеснок - 1 зубчик
- петрушка мелко порубленная - 1 столовая ложка (по вкусу добавлять)
- масло, соль, перец
Тесто для вареников:
- мука - 2 стакана
- вода - полстакана
- растительное масло - 1 столовая ложка
- яйцо - 1 штука,
- щепотка соли и соды.
Приготовление:
- Сначала нужно мелко порезанные шампиньоны с чесноком обжарить на сковороде на растительном масле.
- Добавить туда петрушку и натертый сыр в конце. Перемешать, и вуаля - начинка готова!
- Слепить вареники и сварить в подсоленной воде. Все - блюдо готово. Приятного аппетита!
Вареники с сыром и шампиньонами (фото: instagram.com/tviyden_official)
Наверное, вы уже догадались, что когда блюда уже были на столе, демократичная ведущая Ровинская так и не смогла выбрать, чьи вареники самые вкусные: чудесные получились и у Вовы - соленые, и у Кости - сладкие.
Пожалуй, лучше самим попробовать приготовить такие вареники по экспериментальному рецепту, чтобы разобраться самостоятельно.
Ведущие на "плюсах" Константин Грубич, Стася Ровинская, Владимир Рабчун (фото: instagram.com/tviyden_official)
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