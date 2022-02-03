З гарбузом і з печерицями: смачні вареники-суперфуди за експериментальним рецептом

Одне з найпопулярніших українських страв - вареники - можна приготувати з незвичайними начинками, які напевно змусять вас по-іншому поглянути на цю смакоту. Ведучі Костянтин Грубич і Володимир Рабчун у передачі "Твій день" на "1+1" в прямому ефірі влаштували батл кухарів, підсумком якого стало створення вареників за експериментальним рецептом - з гарбузом і грибами.

Як зробити такі суперфуди, покроковий рецепт - дивіться в матеріалі нижче.

Рабчун ліпив вареники з начинкою з печериць, твердого сиру та зелені. А його опонент - з кисломолочним сиром, родзинками та гарбузом.

Яке ж змагання страв без контрольної дегустації? Так, розсудити, чий рецепт був смачнішим, ведучі довірили своїй колезі Стасі Ровінській.

Рабчун і Грубич приготували вареники за експериментальним рецептом (фото: instagram.com/tviyden_official)

Чому гарбуз, можете запитати ви? Та просто цей продукт справедливо вважається українським суперфудом, авторитетно зазначив відомий і досвідчений кулінар Костя Грубич, у якого на YouTube-каналі вже 100 тисяч підписників.

Він додав, що навіть якщо комусь гарбуз не подобається, або на нього алергія, то можна замінити на моркву - вона схожа на гарбуз і на смак, і на колір, що дозволяє "приховати" таким чином гарбуз: діти з'їдять із задоволенням, навіть якщо і не дуже люблять його.

Рецепт вареників з кисломолочним сиром, родзинками і гарбузом

Інгредієнти:

очищений і натертий на велику тертку гарбуз - 200 г

кисло-молочний сир - 200 г

цукор - пів склянки

родзинки - 100 г

дрібка ваніліну, вершкове масло (для обсмаження)

Тісто для вареників:

борошно - 2 склянки

вода - пів склянки

олія - 1 столова ложка

яйце - 1 штука

дрібка солі та соди.

Володимир Рабчун і Костянтин Грубич приготували незвичайні вареники (фото: instagram.com/tviyden_official)

Приготування:

Підсмажити на сковороді гарбуз на вершковому маслі.

Потім змішати його з кисломолочним сиром, родзинками (які заздалегідь були замочені в гарячій воді), цукром.

Ведучий звернув увагу, що начинка не повинна бути вологою, тому сік з гарбуза і воду з сиру потрібно злити.

Розкотити тісто, за допомогою круглої форми зробити основи для вареників, покласти начинку та зліпити.

Варити в підсоленій воді кілька хвилин.

Володимир Рабчун і Костянтин Грубич показали, як готувати вареники з гарбузом і грибами (фото: instagram.com/tviyden_official)

Рецепт вареників з твердим сиром і печерицями

Інгредієнти:

печериці - 300 г

твердий сир - 200 г

часник - 1 зубчик

петрушка дрібно порубана - 1 столова ложка (додавати на смак)

олія, сіль, перець

Тісто для вареників:

борошно - 2 склянки

вода - пів склянки

олія - 1 столова ложка

яйце - 1 штука,

дрібка солі та соди.

Приготування:

Спочатку потрібно дрібно порізані печериці з часником обсмажити на сковороді на олії.

Додати туди петрушку і натертий сир в кінці. Перемішати, й вуаля - начинка готова!

Зліпити вареники і зварити у підсоленій воді. Все - страва готова. Смачного!

Вареники з сиром і печерицями (фото: instagram.com/tviyden_official)

Напевно, ви вже здогадалися, що коли страви вже були на столі, демократична ведуча Ровінська так і не змогла вибрати, чиї вареники найсмачніші: чудові вийшли й у Вови - солоні, і у Кості - солодкі.

Мабуть, краще самим спробувати приготувати такі вареники за експериментальним рецептом, щоб розібратися самостійно.

Ведучі на "плюсах" Костянтин Грубич, Стася Ровінська, Володимир Рабчун (фото: instagram.com/tviyden_official)