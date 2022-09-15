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Тыквенная каша в мультиварке: Клопотенко раскрыл все секреты лакомства

Коллаж РБК-Украина: Тыквенная каша в мультиварке по рецепту Клопотенка
Автор: Светлана Мащенко

Тыквенная каша отлично подходит осенью, когда тыква уже поспевшая и свежая. Предлагаем вам вариант в мультиварке с самой правильной крупой пшенной.

Рецептом и секретами поделился Евгений Клопотенко.

Составляющие:

  • 250 г пшена
  • 250 мл воды
  • 250 мл молока
  • 500 г тыквы
  • 2 ст. л. сухой клюквы
  • 2 ст. л. сахара
  • 25 г сливочного масла (+при подаче)
  • щепотка соли

Пошаговое приготовление

Подготовьте все ингредиенты для приготовления тыквенной каши с пшеном. Сливочное масло достаньте из холодильника, поскольку оно должно быть комнатной температуры.

Возьмите 500 г тыквы, очистите от кожуры и удалите семена. После этого нарежьте средним кубиком со стороной 1,5 см. Сложите в чашу мультиварки.

Вскипятите чайник и промойте 250 г пшена несколько раз кипятком. Это нужно для того, чтобы крупа не горчила. После этого нужно промыть холодной водой до ее прозрачности.

Чашу мультиварки смажьте 25 г сливочного масла по контуру. Это необходимо для того, чтобы избежать вскипания молока.

В чашу мультиварки к тыкве добавьте промытое пшено и 2 ст. л. сухой клюквы.

Залейте в чашу мультиварки 250 мл воды, 250 мл молока, добавьте 2 ст. л. сахара и щепотку соли.

Включите программу "Молочная каша" и готовьте 20 минут. К готовой каше добавьте сливочное масло по вкусу.

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