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Гарбузова каша в мультиварці: Клопотенко розкрив всі секрети смакоти

Колаж РБК-Україна: Гарбузова каша в мультиварці за рецептом Клопотенка
Автор: Світлана Мащенко

Гарбузова каша відмінно смакує восени, коли гарбузи вже достиглі і свіжі. Пропонуємо вам варіант в мультиварці з найправильнішою крупою - пшоняною.

Рецептом і секретами поділився Євген Клопотенко.

Складники:

  • 250 г пшона
  • 250 мл води
  • 250 мл молока
  • 500 г гарбуза
  • 2 ст. л. сухої журавлини
  • 2 ст. л. цукру
  • 25 г вершкового масла (+ при подачі)
  • дрібка солі

Покрокове приготування

Підготуйте всі інгредієнти для приготування гарбузової каші з пшоном. Вершкове масло дістаньте з холодильника, оскільки воно має бути кімнатної температури.

Візьміть 500 г гарбуза, очистьте від шкірки та заберіть насіння. Після цього наріжте середнім кубиком зі стороною 1,5 см. Складіть в чашу мультиварки.

Закип'ятіть чайник і промийте 250 г пшона кілька разів окропом. Це потрібно для того, щоб крупа не гірчила. Після цього потрібно промити холодною водою до її прозорості.

Чашу мультиварки змастіть 25 г вершкового масла по контуру. Це необхідно для того, щоб уникнути скипання молока.

У чашу мультиварки до гарбуза додайте промите пшоно та 2 ст. л. сухої журавлини.

Залийте у чашу мультиварки 250 мл води, 250 мл молока, додайте 2 ст. л. цукру та дрібку солі.

Включіть програму "Молочна каша" та готуйте 20 хвилин. До готової каші додайте вершкове масло до смаку.

Раніше Євген Клопотенко розповів про те, як приготувати швидкі кабачкові оладки для вибухового смаку.

Також Клопотенко поділився секретом найсмачніших дерунів з м'ясом.

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