Тяжкохворого Брюса Вілліса вперше після його діагнозу побачили на публіці (фото)

61-річний Брюс Вілліс страждає на тяжку хворобу під назвою лобно-скронева деменція. Вперше після постановки актору діагнозу його побачили на публіці в Лос-Анджелесі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на видання Metro.

Що зараз із Брюсом Віллісом

Зірка "Міцного горішка" "пішла в тінь" після того, як з'ясувалося, що він бореться з недугою афазією, яка впливає на когнітивні здібності людини.

У лютому родичі зізналися фанатам актора про його проблеми зі здоров'ям, повідомивши, що з того часу йому поставили діагноз лобно-скронева деменція (ЛСД).

Нещодавно дружина актора Емма Хемінг Вілліс з'явилася на шоу Today, щоб привернути увагу до цього захворювання.

Після її емоційного інтерв'ю у пресі з'явилися нові фотографії голлівудської зірки під час рідкісної, скромної прогулянки у Лос-Анджелесі.

На фотографіях можна побачити Брюса на пасажирському сидінні автомобіля, одягненого в синю куртку-пуховик та темно-синій капелюх.

Хоча його сім'я, у тому числі колишня дружина Демі Мур та їхні діти, Румер, Таллула та Скаут, часто діляться знімками з Брюсом у соціальних мережах, це один із небагатьох випадків, коли його бачили на публіці з того часу, як з'явилися новини про його хворобу.

Брюс Вілліс вперше за довгий час з'явився на прогулянці (Скриншот з metro.uk)

На що хворіє Брюс Вілліс

У березні 2022 року колишня дружина актора Демі Мур та їхні спільні діти заявили, що Брюс Вілліс припиняє свою кар'єру в кіно через афазію - захворювання, що впливає на мову людини.

Наголошувалося, що знаменитість не може багато говорити, а також не розуміє, що кажуть йому інші. У зв'язку з цим цілодобово із ним перебуває його родина.