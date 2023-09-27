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Тяжкохворого Брюса Вілліса вперше після його діагнозу побачили на публіці (фото)

Лос Анджелес, Середа 27 вересня 2023 10:49
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Тяжкохворого Брюса Вілліса вперше після його діагнозу побачили на публіці (фото) Як зараз виглядає Брюс Вілліс (колаж Styler)
Автор: Людмила Жукова

61-річний Брюс Вілліс страждає на тяжку хворобу під назвою лобно-скронева деменція. Вперше після постановки актору діагнозу його побачили на публіці в Лос-Анджелесі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на видання Metro.

Що зараз із Брюсом Віллісом

Зірка "Міцного горішка" "пішла в тінь" після того, як з'ясувалося, що він бореться з недугою афазією, яка впливає на когнітивні здібності людини.

У лютому родичі зізналися фанатам актора про його проблеми зі здоров'ям, повідомивши, що з того часу йому поставили діагноз лобно-скронева деменція (ЛСД).

Нещодавно дружина актора Емма Хемінг Вілліс з'явилася на шоу Today, щоб привернути увагу до цього захворювання.

Після її емоційного інтерв'ю у пресі з'явилися нові фотографії голлівудської зірки під час рідкісної, скромної прогулянки у Лос-Анджелесі.

На фотографіях можна побачити Брюса на пасажирському сидінні автомобіля, одягненого в синю куртку-пуховик та темно-синій капелюх.

Хоча його сім'я, у тому числі колишня дружина Демі Мур та їхні діти, Румер, Таллула та Скаут, часто діляться знімками з Брюсом у соціальних мережах, це один із небагатьох випадків, коли його бачили на публіці з того часу, як з'явилися новини про його хворобу.

Тяжкохворого Брюса Вілліса вперше після його діагнозу побачили на публіці (фото)Тяжкохворого Брюса Вілліса вперше після його діагнозу побачили на публіці (фото)Брюс Вілліс вперше за довгий час з'явився на прогулянці (Скриншот з metro.uk)

На що хворіє Брюс Вілліс

У березні 2022 року колишня дружина актора Демі Мур та їхні спільні діти заявили, що Брюс Вілліс припиняє свою кар'єру в кіно через афазію - захворювання, що впливає на мову людини.

Наголошувалося, що знаменитість не може багато говорити, а також не розуміє, що кажуть йому інші. У зв'язку з цим цілодобово із ним перебуває його родина.

Нагадаємо, що невиліковно хворий Брюс Вілліс переписав заповіт.

До речі, Арнольд Шварценеггер розповів про свою невиліковну хворобу, від якої страждає з дитинства.

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Брюс Уиллис