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Тяжелобольного Брюса Уиллиса впервые после его диагноза увидели на публике (фото)

Лос-Анджелес, Среда 27 сентября 2023 10:49
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Тяжелобольного Брюса Уиллиса впервые после его диагноза увидели на публике (фото) Как сейчас выглядит Брюс Уиллис (коллаж Styler)
Автор: Людмила Жукова

61-летний Брюс Уиллис страдает тяжелой болезнью под названием лобно-височная деменция. Впервые после постановки актеру диагноза, его увидели на публике в Лос-Анджелесе.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Metro.

Что сейчас с Брюсом Уиллисом

Звезда "Крепкого орешка" "ушел в тень"после того, как выяснилось, что он борется снедугом афазией, которая влияет на когнитивные способности человека.

В феврале родственники признались фанатам актера о его проблемах со здоровьем, сообщив, что с тех пор ему поставили диагноз лобно-височная деменция (ЛВД).

Недавно жена актера Эмма Хеминг Уиллис появилась на шоу Today, чтобы привлечь внимание к этому заболеванию.

После ее эмоционального интервьв прессе появились новые фотографии голливудской звезды во время редкой, скромной прогулки в Лос-Анджелесе.

На фотографиях можно увидеть Брюса на пассажирском сиденье автомобиля, одетого в синюю куртку-пуховик и темно-синюю шляпу.

Хотя его семья, в том числе бывшая жена Деми Мур и их дети, Румер, Таллула и Скаут, часто делятся снимками с Брюсом в социальных сетях, это один из немногих случаев, когда его видели на публике с тех пор, как появились новости о его болезни.

Тяжелобольного Брюса Уиллиса впервые после его диагноза увидели на публике (фото)Тяжелобольного Брюса Уиллиса впервые после его диагноза увидели на публике (фото)Брюс Уиллис впервые за долгое время появился на прогулке (Скриншот с metro.uk)

Чем болеет Брюс Уиллис

В марте 2022 года бывшая жена актера Деми Мур и их общие дети заявили, что Брюс Уиллис прекращает свою карьеру в кино из-за афазии - заболевания, влияющего на речь человека.

Отмечалось, что знаменитость не может многое сказать, а также не понимает, что говорят ему другие. В связи с этим круглосуточно с ним находится его семья.

Напомним, что неизлечимо больной Брюс Уиллис переписал завещание.

Кстати, Арнольд Шварценеггер рассказал о своей неизлечимой болезни, которой страдает с детства.

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Брюс Уиллис