"Тяжелый осадок": Маша Ефросинина впервые прокомментировала скандал на Нацотборе

Маша Ефросинина спустя неделю после финала Нацотбора на Евровидение 2022 высказалась о мероприятии, которое прошло с большим скандалом.
Известная украинская телеведущая прокомментировала Нацотбор в Instagram-сториз.
Ефросинина отметила, что к своей работе в прямом эфире у нее нет "жестких претензий". Но телезрители считают иначе.
"Оказалось, что теперь работа ведущего, по мнению "народного судилища" - это совсем другое, чем считалось всю мою профессиональную жизнь!" - написала она.
Ефросинина отметила, что телезрители считают, что ведущие несут ответственность за технические неполадки в прямом эфире и за качество выступления артистов. Кроме того, люди обвиняют ведущих в ошибке редакторов во время объявления результатов Нацотбора.
Скриншоты с Instagram
Также у некоторых были претензии касательно дорого платья Ефросининой. Кто-то в сети ей писал, что лучше бы она его продала и пошла на фронт. Стоит отметить, что ее платье стоит платье стоит 1 455 долларов (около 41 тысячи гривен).
"В целом, у меня тяжелый осадок", - заявила телеведущая.
Она также высказалась касательно "разоблачения" Алины Паш. Ефросининой непонятно почему это произошло только после финала Нацотбора.
"Мне точно известны имена очень популярных артистов, которых не допустили к участию в Нацотборе, потому что были территориальные нарушения. Но ведь Алину допустили. За это тоже, как вам известно, все понесли ответственность", - добавила телеведущая.
Скриншот с Instagram
Напомним, Владимир Остапчук высмеял результаты Нацотбора на Евровидение после скандала с Алиной Паш.
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